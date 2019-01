Anniken Jørgensen fikk massiv oppmerksomhet da hun dukket opp på Universals sommerfest i en stram og gjennomsiktig topp, der man tydelig kunne se begge brystvortene gjennom stoffet.

Stuntet skapte store overskrifter i både VG og Se og Hør i juni, og er også et tema i årets sesong av Bloggerne på TV 2.

– Bare en nipple

Jørgensen er opptatt av å skape sosial aksepet rundt alle kroppstyper. Hun har lenge vært misfornøyd med puppene sine, fordi den ene puppen ser litt annerledes ut.

Nettopp fordi det ikke er hennes favorittkroppsdel, ønsket hun å vise den frem.

– Jeg har alltid hatt litt problemer med puppene mine, de er ikke helt like. Jeg tenker at det er derfor det er viktig at jeg gjør dette. Fordi man ikke må være perfekt for å gå uten BH, forteller bloggeren til TV 2 under lanseringen av årets sesong av Bloggerne.

– Det kommer sikkert til å bli et heidundrende styr når episoden blir publisert, men det er jo ingen som ikke har brystvorter. Vi må slutte å være så redde for alt.

Grugleder seg

Hun håper at hun kan være en god rollemodell for unge jenter som er usikre på kroppen sin.

Selv om hun er stolt over budskapet hun formidler, syns hun hele situasjonen er noe skummel og nesten i overkant intim.

– Jeg gruer meg til at familien min skal se det. Det er et litt merkelig opplegg. På en annen måte, det er bare en nipple.

I tiden etter arrangementet i sommer har hun lagt ut flere poster på Instagram der hun prøver å normalisere nakenhet. Et eksempel er posten nedenfor, der hun skriver:

«Har en trang til å gå rundt å skrike PUPP til alle jeg ser for å se om de skvetter.»