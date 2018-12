Somalisk fembarnsmor (31) var med i terrorgruppen IS da hun fikk kommunal bolig i Sogn og Fjordane

Det var i desember 2017 at fembarnsmoren som var bosatt i en kommunal bolig i Sogn og Fjordane ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på Gardermoen.

PST mener at kvinnen var på vei til Syria for å møte en fremmedkriger hun skulle gifte seg med.

Visste ikke

Nå er den somaliske statsborgeren (31) den første kvinnen som blir terrortiltalt i Norge, skriver NRK som omtalte tiltalen først.

På tidspunktet hun fikk bolig av den kommunale flyktningetjenesten, var hun allerede medlem i en fryktet og forhatt terrororganisasjon.

For ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Marit Formo, var den somaliske kvinnen med krigernavnet «Umm Sayfullah» medlem i terrorgruppen IS fra juni 2016.

TV 2 har vært i kontakt med rådmannen i den aktuelle kommunen, som understreker at kommunens ledelse først ble kjent med kvinnens terrortilknytning etter pågripelsen.

Rådmannen har denne kommentaren til at offentlige midler ble brukt til å bosette en person som nå er terrortiltalt:

– Vi hadde ingen kunnskap om dette på daværende tidspunkt. Det var ikke noe som tydet på dette da kvinnen ble bosatt, sier rådmannen til TV 2.

31-åringen hadde kontakt med flere personer tilknyttet IS, i Syria, Storbritannia og Sudan, og deltok i åpne og lukkede fora på internett som publiserte propaganda, heter det i tiltalen.

Tipset av britisk politi

TOK SELFIE: Terrordømte Aweys Shikhey tok en selfie før pågripelsen på Stansted flyplass. Foto: Metropolitan Police

Hun deltok i arbeid med å utvikle og spre IS-propaganda, heter det videre.

Hun skal ha lest korrektur på propagandatekst, oversendt propagandameldinger og tekst med voldelig jihadistisk innhold til en person tilknyttet terrorgruppen og opprettet fiktive brukerkontoer på ulike sosiale medier.

Kvinnen kom i PSTs søkelys etter at hennes navn dukket opp i en britisk sak som norsk politi ble kjent med i mai 2017.

Hun hadde ifølge tiltalen formidlet kontakt mellom terrornettverket og en nederlandsk mann med somalisk bakgrunn som forsøkte å reise til Syria for å slutte seg til IS. Aweys Shikhey, som ble arrestert på Stansted flyplass, ble i april 2018 dømt til åtte års fengsel.

Nekter straffskyld

Da PST ble tipset av sine britiske kolleger, var hun ifølge tiltalen i gang med forberedelsene for å reise til Syria. En IS-kriger i Syria ville gifte seg med henne, og sendte henne et bilde av et skjema som var stemplet og godkjent av emiren for al-Kharsa-bataljonen.

Den somaliske kvinnen er også tiltalt for å yte økonomisk støtte til terrororganisasjonen ved fire anledninger, i tidsrommet juni 2016 til mai 2017.