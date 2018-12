Lokalavisen Telemarkskavisen (TA) hevder mandag at Dag-Eilev Fagermo er et av navnene som vurderes som ny trener for Rosenborg.

Rosenborg er som kjent på desperat trenerjakt, og har tidligere fått nei fra Sarpsborg 08-trener Geir Bakke og FKH-trener Eirik Horneland.

Svarer på spekulasjonene

Dag-Eilev Fagermo, som er kjent for sin 4-3-3-formasjon og en spillestil som RBK liker, gjør det imidlertid klart overfor TV 2 Sporten at han ikke er blitt kontaktet av Rosenborg.

– Jeg har ikke fått en henvendelse fra noen som helst. Kun kona som har sagt at jeg må kjøpe julegaver, skriver Fagermo i en SMS til TV 2 Sporten.

Einar Håndlykken, daglig leder i Odd, ønsker ikke å kommentere spekulasjonene rundt Fagermos fremtid.

– Vi svarer ikke på sånt, sier han til TV 2 Sporten.

TV 2-ekspert: – Skjer ikke

TV 2-ekspert Jesper Mathisen har liten tro på at Dag-Eilev Fagermo blir ny trener for Rosenborg.

– Rekdal og Horneland har blitt nevnt som kandidater til jobben på Lerkendal, men jeg hadde null tro på at det skulle skje. Jeg har like liten tro på at Fagermo skal bli sjef for RBK, slår eksperten fast.

2018-sesongen var Fagermos ellevte sesong som Odd-trener. Han har i løpet av sine år i Skien ledet klubben til to medaljer i serien, cupfinale og europacup tre år på rad. Denne sesongen endte Odd på en niendeplass på tabellen.

Dag-Eilev Fagermo forlenget foran årets sesong kontrakten med Odd til å gjelde ut sesongen 2020.