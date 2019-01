«Nykvernet» kjøttdeig kan være 17 dager gammel

«Saftig nykvernet» står det på kjøttdeig- og karbonadedeig-pakningene til Bunnpris sitt EMV-merke, Kløver. Men er disse produktene mer nykvernet enn andre kjøttdeigprodusenter sine produkter? For å få svar på dette har Bunnpris kontaktet sin underleverandør, som skriver dette i en e-post til Makontrollen:

«Med «nykvernet» mener vi fersk produsert eller nykvernet kjøttdeig pakket og forseglet kontinuerlig på den daglige ordre fra vår kunde Bunnpris. En pakke kjøttdeig tar opptil tre dager for å nå ut til det fylke/butikken lengst borte i Norges langstrakte land. Total holdbarhet er 17 dager."

For å finne ut hva som er vanlig produksjonstid på kjøttdeig har Matkontrollen kontaktet Nortura, som har merkevarene Prior og Gilde. I en e-post skriver assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen at tidsløypa på deres kjøttdeig generelt er tilsvarende det Bunnpris nevner.

Bør være kvernet samme dag

Matkontrollen har tatt med Bunnpris sin kjøttdeig til Strøm-Larsen kjøttforretning i Oslo. Kjøttdeigen de har her blir ifølge butikken alltid kvernet samme dag som den blir solgt.

– Det første man kan se på er fargeforskjellen. I utgangspunktet er jo kjøttet rødt, og det er det så lenge vi selger det, sier butikksjef Erik Sørensen.

– Jeg synes det er å lure folk litt ved å skrive at det er nykvernet, legger han til.

– Hva skal til for å kunne kalle det nykvernet da?

– Jeg tror jeg må si at det må være kvernet samme dag for å kunne kalle den det. Men det er jo ikke mulig for industrien. Det lengste jeg kan strekke meg til er fire, fem dager, men også det er vel egentlig litt over grensen, sier Sørensen til Matkontrollen.

FARGEFORSKJELL: Butikksjef hos kjøttforretningen Strøm-Larsen viser fargeforskjellen på Bunnpris sin kjøttdeig og kjøttdeigen som han akkurat har kvernet. Foto: Bjørnar Posse Sandboe / Matkontrollen

– Dette er tøys

Ifølge fagdirektør i Forburkerrådet Gunstein Instefjord er selgende ord som «nykvernet», «hjemmelaget» og «rett fra havet» ikke uvanlig å finne på matvarer i dagligvareforretninger. Han liker det ikke.

– Det er begrep som vi ser altfor mye av i butikken. Det er klart at når det står «saftig» og «nykvernet» er det grunn til å forvente at dette produktet skiller seg fra annen kjøttdeig. At denne faktisk er mer nykvernet enn konkurrenten sin kjøttdeig, sier Instefjord til Matkontrollen.