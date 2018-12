Astrid Lindgrens bøker og filmer fra 60-tallet har underholdt barn i alle aldre og gjort et uslettelig inntrykk.

Inger Nilsson var ni år gammel da hun spilte inn den første Pippi Langstrømpe-filmen, sammen med vennene «Tommy», «Annika» og apekatten «Herr Nilsson».

I et nytt intervju avslører den tidligere barnestjernen at det til tider gikk hett for seg i kulissene.

Bet, tisset og bæsjet

Å forholde seg til Herr Nilsson var nemlig ikke bare, bare.

– Det ser ut som at han er veldig kjærlig, men det var bare med de han kjente. Han hadde jo en familie som vi lånte han av, sier hun til svenske Expressen.

Apen bet, tisset og bæsjet på niåringen under innspillingen av Pippi. I tillegg var Inger og Herr Nilsson bundet sammen i fare for at han skulle rømme.

– Vi var tvunget til å binde ham fast. Han hadde en sele rundt magen som man ikke ser på filmen, fordi han hadde klær på seg. Den selen gikk ned bak ryggen min og rundt magen min. Hvis ikke hadde han rømt, avslører 59-åringen.

Så Herr Nilsson aldri igjen

Videre forteller hun at Herr Nilsson hadde et stort bur som han bodde i under innspillingen. Spesielt husker hun én hendelse.

– Alle lette etter han og noen ropte: «Steng alle dører for nå er apen på rømmen». Senere fant vi ham full av maling, sier hun til det svenske nettstedet.

På grunn av hans naturlige og viltre oppførsel, ble Herr Nilssons tilstedeværelse foran kamera etter hvert minimert.

Etter at alle filmene var ferdig innspilte, så Inger aldri til Herr Nilsson igjen.

– Jeg vet ikke hvor lenge han levde, men hvis jeg husker riktig så bodde han på Fridhemsplan og ble eid av en jente på min alder.

Et annet dyr det var enklere å forholde seg til, var rideskolehesten «Lilla Gubben».

– Han var litt enklere å håndtere. Det var gøy å være med ham. Jeg lærte meg å ri mens vi filmet, og etter det ble jeg en hestejente med egen hest.

– Ville være Inger

Skuespilleren har tidligere fortalt til TV 2 at det ikke var en dans på roser å vokse opp som barnestjerne.

– Det er litt på godt og vondt å bli forbundet med en rolle. Man vet at alle har hatt det gøy mens de har sett på filmene. Det er det beste med det, men så er det også litt sånn at da jeg vokste opp, ville jeg være Inger, jeg ville ikke være Pippi, sa hun i et intervju med «Ettermiddagen».

I dag jobber Inger som skuespiller, og hun har blant annet hatt en rolle i den tyske serien «Der Kommissar und das Meer». Fremdeles blir 59-åringen gjenkjent som Pippi, og hun mottar daglig brev i posten.