Hele landet kan se frem mot det som ligger an til å bli en flott helg før julaften, men før den tid må flere av oss ta i noen tak med snømåking.

Et kraftig lavtrykk sør for Island presser på fra vest, men høytrykket over Russland holder det på avstand.

Nok en gang havner Norge midt mellom en «himmelkrig» mellom trykksystemene. Det vil gi en del sørøstlig vind, særlig langs kysten av Vestlandet, der det kan blåse opp mot sterk kuling. Det vil også bringe med seg en god del nedbør inn over Sør-Norge.

40 cm snø

Nedbøren starter allerede tirsdag, med skyet vær og snø, men nedbøren vil komme som sludd eller regn langs kysten.

Mest snø vil det komme i Telemark, Buskerud og indre strøk av Agder, der det kan komme opp mot 40 cm snø i løpet av onsdag og torsdag.

– Totalt sett kan det komme 20 til 40 cm snø i disse områdene i løpet av de to dagene, men nedbøren vil komme som regn langs kysten, forteller vakthavende meteorolog ved Storm Geo, Olav Krogsæter, til TV 2.

Dette vil også gi vanskelige kjøreforhold over fjellet, og meteorologen mener det kan være en god idé å vente med bilturen til fjells til fredag.

– Det blir minst kunne bli kolonnekjøring over Hardangervidda og Haukelifjell onsdag og torsdag og man kan nok risikere at det blir stengt. Det vil komme snø og blåse kuling i de sørlige fjellstrøkene, advarer han.

Disse får hvit jul

Det vil fortsette med noe snødryss fredag, før været roer seg i takt med at julefreden senker seg. Høytrykket over Russland blir liggende i ro og gir stabilt vær over hele landet i helgen.

KJØLIG JULAFTEN: Det vil bli under frysepunktet de fleste steder på julekvelden slik det ser ut nå. Bare ytterst på kysten på Vestlandet vil temperaturen være i pluss.

Det vil fortsatt være kaldt, noe som er godt nytt for de som drømmer om hvit jul.

– Jeg tror snøen blir liggende frem mot jul. På Østlandet er det 10-30 cm snø nesten overalt nå, unntatt på kysten. Det er lite som tyder på at denne skal smelte, forteller Krogsæter.

Akkurat nå er det mest snørikt i indre strøk av Møre og Romsdal med opp mot en halv meter snø.

Samtidig er så og si hele kystlinjen av vårt langstrakte land mer eller mindre fri for snø, og det er ikke ventet snø før julaften.

– Har du barmark nå, kan du ikke forvente deg noen hvit jul i år, konstaterer meteorologen.

PS: Det har vært tøffe forhold i fjellet i helgen, og fylkesvei 55 over Sognefjellet og fv 63 i Geiranger er mandag midlertidig stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.