Selv om temperaturmåleren faller til flere minusgrader og mange pakker seg inn i flere lag med ull, er det stadig flere som kaster klærne og hopper i havet.

Badet over 340 dager i fjor

Administrerende direktør for Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen, sier at stadig flere søker om midler for tilrettelegging av helårsbading, blant annet flytende badstuer. Han har selv vært helårsbader i over fem år.

– Jeg får et kick av å være ute i vannet om vinteren, sier han.

Støylen sier at det hele startet med en utfordring om at han skulle bade hver dag i august. Etter dette forsatte han, og nå har det blitt en daglig rutine.

– I fjor badet jeg i overkant av 340 dager. I år blir det nok over 350, sier han.

Mental Yoga

En annen badeentusiast er forfatter og foredragsholder, Benja Stig Fagerland. Hun er tredjegenerasjons kvinnebader og sier at isbading er det eneste som får henne til å «lande» i en hektisk hverdag.

– Det gir meg en velvære og blir som en mental yoga, sier hun.

Fagerland reiser mye og møter ofte nye folk. Folk har fått med seg at hun isbader og stadig flere spør henne om å gå å ta et isbad i stedet for å ta en øl.

Er ikke for alle

Lege og hjertespesialist Wasim Zahid, sier at det verken er sunt eller farlig å bade om vinteren.

– Når kroppen din kommer i kontakt med iskaldt vann trekker blodårene seg kraftig sammen for å unngå varmetap, sier han.

Zahid legger til at dette kan være en akutt og plutselig belastning på hjertet. Folk som har et sykt hjerte, eller en annen kronisk sykdom, bør derfor ikke drive med isbading.

Det finnes myter om at isbading kan gi deg bedre helse, færre sykdommer og et lengre liv. Dette avviser Zahid, men sier at det derimot kan utløse endorfiner og adrenalin. Dette kan gi en lykkefølelse.

– De som isbader er også gjerne fysisk aktiv ellers, og har ofte god helse i utgangspunktet, sier han.

Ta forholdsregler

Hvis du likevel ønsker å kaste klærne midt på vinteren og ta deg et iskaldt bad, finnes det enkelte forholdsregler du kan ta.

– Å hoppe i et iskaldt vann kan føre til at du får panikk og ikke får puste. Du bør derfor være svømmedyktig og føle deg trygg i vannet, sier Zahid.

Han legger til at du også bør være sammen med noen, og ikke gjøre det alene.

Benja Stig Fagerland sier at hun aldri hopper ut i vannet, men heller går rolig uti. Hun få heller aldri får hodet vått. Dette er motsatt av hvordan André Støylen foretrekker det.

– Kravet for et bad er alltid å få håret vått, sier han.