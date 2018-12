Marie Madeleine Steen, en norsk kvinne som er dømt for bedrageri en rekke ganger, er tiltalt for 24 tilfeller av bedrageri og tyveri i Danmark.

Tilfellene strekker seg fra 2014 og til juli i år, da Steen ble pågrepet i Danmark. Siden da har hun sittet varetektsfengslet.

Ifølge dansk TV 2 erkjente nordmannen straffskyld for ti av tilfellene da hun møtte i retten i Lyngby mandag. Hun sa også at hun ikke ønsket å forklare seg i retten.

For de resterende tiltalepunktene nektet Steen, gjennom sin forsvarer, straffskyld.

– Hun nekter seg i hovedsak skyldig, sier forsvareren, advokat Ulla Wulff Hansen, til NTB.

Straffe

Påtalemyndigheten i Danmark mener at Steen har gjennomført særlig grovt bedrageri fra april 2014 til juli 2018. Hun er tiltalt etter dansk straffelov paragraf 279 og paragraf 286, hvor strafferammen er fengsel opp til åtte år, skriver TV 2 Danmark.

I tillegg er 61-åringen tiltalt for to tyverier. Til sammen mener påtalemyndigheten at Larsen har stjålet og bedratt for 40.000 danske kroner.

Det er ventet dom i saken på torsdag.

Dømt flere ganger

I mai 2017 møtte Steen i Oslo tingrett, tiltalt for nye tilfeller av bedrageri. For dette ble hun idømt fengselsstraff.

Da hadde Steen lurt til seg penger fra folk ved å lyve om at hun var kreftsyk. Dette er en metode hun også har brukt tidligere.

61-åringen har gått under en rekke navn, blant annet Marie Madeleine Larsen og Marie Madeleine Steen. Hun er også straffedømt en rekke ganger i Sverige. I lagde danske Politiken en podkast-serie om Larsen med navnet «Kvinnen med den tunge koffert».