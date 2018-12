Sommeren 2011 er familien Antonsen samlet på hytta i Helgeroa i Vestfold.

Midt på natten våkner Anne Antonsen av at det kommer noen rare lyder fra mannen hennes. Hun skjønner at noe er alvorlig galt og løper for å varsle sønnen deres, Thomas.

– Hun løper inn til meg og skriker «pappa puster ikke», forteller Thomas Antonsen.

Dermed blir livet til den lille familien snudd på hodet i løpet av noen få sekunder.

Barndomsdrømmen

Thomas, som var 17 år på tidspunktet, hadde drømt om å jobbe på redningsskøyte siden han var barn.

Anne får panikk mens Morten ligger i senga, men Thomas vet han hva han skal gjøre allerede før han ringer nødnummeret.

– Jeg hadde jo trening i livredning, så jeg sa i telefonen at jeg ikke hadde tid til å prate fordi jeg måtte begynne med det jeg skulle gjøre, sier han.

På dette tidspunktet har nemlig Thomas allerede fått livredningssertifikat. Han vet hva han må gjøre for å forsøke å redde faren sin.

Han får faren ned på gulvet og starter hjerte-lungeredning. Dette holder han på med i rundt ett kvarter før ambulansen kommer frem.

Blandede følelser

Thomas forteller videre at man tenker på mye rart når man er midt i en sånn situasjon.

– Vi hadde to biler og jeg hadde ikke lappen engang. Så jeg tenkte at vi trengte jo ikke to biler hvis pappa ble borte, sier han.

Selv om Thomas har hatt trening i livredning, er han ikke sikker på om han har vært til nytte. Det venter flere uker i usikkerhet før han får bekreftet at han har vært med på å redde faren sin.

– I ettertid har jeg tenkt at han ikke hadde overlevd hvis jeg ikke hadde vært der, forteller Thomas.​



Morten Antonsen selv, husker ingenting fra den dramatiske natten. Det er han glad for at han kun har blitt gjenfortalt.

– Jeg var med på å gi han livet, nå har han gitt meg livet tilbake. Det gir meg klump i halsen, sier Morten.

Thomas er Morten og Annes eneste barn. Sønnens kunnskap reddet Mortens liv. Foto: Privat.

Livsviktig kunnskap

Thomas har i årene etter oppfylt barndomsdrømmen og utdannet seg til styrmann på en av Redningsselskapets redningsskøyter. Han legger vekt på at kunnskap om førstehjelp er livsviktig for alle.

– Det du kan gjøre galt, er at du ikke gjør noe som helst, sier Thomas.

Thomas og Morten er opptatt av at alle trenger god opplæring i livredning.

– Jeg er et levende eksempel på at opplæring og kompetanse er nyttig, sier Morten.

Dette er blant annet fordi det er lettere å håndtere en nødsituasjon hvis man har trent hodet sitt på hva man skal gjøre.

