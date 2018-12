Mannen fra Ålesund brukte i fjor sommer påloggingsinformasjon fra sin tidligere arbeidsgiver for å logge seg på distribusjonssystemet og ødelegge den påfølgende dags avislevering.

– Jeg satte meg på McDonalds for at jeg ikke skulle bli sporet så lett, forklarte mannen i retten.

Han hadde på det tidspunktet blitt avskjediget fra jobben i firmaet Easy2You som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har anbudet på distribusjon av lørdagsaviser.

5 000 aviser

Avskjedigelsen kom etter at det ble kjent for Easy2You at den ansatte hadde logget seg på anbudsdokumentene fordi han selv ønsket å starte et konkurrerende selskap.

– Det er selvsagt ikke heldig at han fikk tilgang til informasjonen som gjorde at han kunne logge seg på. Nå er våre rutiner skjerpet, har administrerende direktør Espen Slyngstad i Easy2You tidligere opplyst til TV 2.

Ifølge Slyngstad var det cirka 5 000 aviser som sto i fare for å bli sabotert rent distribusjonsmessig, men datainnbruddet ble oppdaget og sabotasjen avverget.

– Straff for forholdene tiltalte dømmes for tilsier som utgangspunkt fengselsstraff. Retten viser til at det er alvorlig å misbruke tilganger til datasystemer og mener det er skjerpende for straffen at skadepotensialet var stort for virksomheten, heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett.

Samfunnsstraff

De mener at mannen likevel oppfyller vilkårene for samfunnsstraff og har dømt vedkommende til 45 timers samfunnsstraff for datainnbrudd og skadeverk på datafiler. Han må også å betale sin tidligere arbeidsgiver en erstatning på 26 000 kroner og tåle inndragning av en datamaskin.

Til fratrekk for straffen kommer tre dager da vedkommende satt varetektsfengslet. Mannen erkjente delvis straffskyld da saken var oppe i tingretten.