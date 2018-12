Åpner for å felle ulv inne i ulvesonen

Om lovverket står i veien for å oppfylle forliket, mener Halleland at vi må endre loven.



– Det er bare én konklusjon man kan trekke av dette: Om det er sånn at loven står i veien for at ulveforliket skal oppfylles, ja da må vi få endret loven. Det vil jeg ta initiativ til, sier Halleland.



Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer også kraftig på at regjeringen lar to av tre ulveflokker leve.

– Dette handler om folks liv. Folk finner husdyrene sine revet i filler. Det går utover de som driver med jakt, går på tur og lever tett på naturen. Men det ser det ikke ut til at regjeringen bryr seg om i det hele tatt. Det er en voldsom arroganse overfor folk, sier Vedum i en pressemelding.

Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH arrangerer demonstrasjon mot felling av ulv. Arrangementet ble avholdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo 20. januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– En jakt på kritisk truede ulver

Naturvernforbundet er imot all jakt inne i ulvesonen. De mener det er svært alvorlig at regjeringen nå åpner opp for felling inne i sonen.

– Ulvesonen ble laget for å gi beskyttelse til ulven. Når de går til jakt på en kritisk truet art inne i ulvesonen, blir det klart for hele verden at Norge ikke tar vare på sitt mest utrydningstruede pattedyr, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Verdens naturfond (WWF) skriver i en pressemelding at de også synes avgjørelsen er oppsiktsvekkende og uakseptabel.

– I fjor ble det sagt at forutsigbarhet var en av årsakene til at man ikke skulle ta ut Slettås-flokken. Situasjonen for flokken er ikke endret siden i fjor, flokken har ikke endret atferd, det er derfor uforståelig at vurderingen i år ender med motsatt konklusjon, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF i en pressemelding.

– Siden den tid har tilstanden for den skandinaviske ulvebestanden blitt verre, med den konsekvens at Sverige har valgt å avlyse sin jakt. Hva har Norge gjort? Skutt ut flere genetisk viktige individer som har kommet inn fra Finland - og nå vil man også ta ut Slettås-reviret innenfor sonen.

Hun etterlyser en rettslig gjennomgang av ulveforvaltningen, fordi hun mener grensene for jaktvedtak flyttes fra år.

