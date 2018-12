Marian Aas Hansen (43) og kjæresten Zelimir Kulisic har jobbet sammen og kjent hverandre i mange år.

Da de i sommer fant ut at de begge hadde mer enn kollegiale følelser for hverandre, gikk det ikke lang tid før ringen satt på fingeren.

Fridde på scenen

Den 1. desember var de på jobb på Kiel-ferga, og midt under konserten gikk Kulisic ned på kne foran en mildt sagt himmelfallen Aas Hansen.

– Han avbrøt showet på slutten, og sa «you are going to kill me tonight». Så begynte han å fortelle historien om hvordan vi møttes og når vi begynte å jobbe sammen, sier artisten, og fortsetter:

– Jeg så det ikke komme, rett og slett. Ikke før han slang seg ned på to knær med gitar og hele pakka.

– Man må jobbe for forhold

Og for at forholdet skal vare livet ut, forteller Aas Hansen at hun skal gjøre sitt og alltid jobbe hardt.

– Man må jobbe. Man må jobbe for jobben sin, og man må jobbe for forhold og for livet generelt. Så det skal jeg gjøre.

Ringen hun fikk av forloveden tilhørte Kulisics bestemor.

– Han er et fantastisk menneske og han jobber beinhardt. Vi elsker det vi holder på med like høyt. Han gjør alt for de han er glad i og alt for meg. Han vil virkelig at vi skal blomstre og gro, og jeg tror hvis vi får til det både privat og på jobb, så vil det jo bli helt strålende.

Det nyforlovede paret har enda ikke rukket å planlegge noe bryllup, men har store drømmer om dagen.

– Vi gikk rett av båten og rett inn i juleturnéen, så vi har liksom ikke hatt tid til å sitte ned, sier Aas Hansen før forloveden skyter inn:

– Det bør bli stort og romantisk.