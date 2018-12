Etter en fuktig natt på byen kan kreativiteten innimellom bli stor. Men ikke alle ideer er like gode ...

Så var også tilfellet for en kar fra byen Palo Alto i California. Han funderte litt på hvordan han skulle komme seg hjem etter en heller fuktig bytur.

Løsningen han kom til var at bilen hans, en Tesla Model S, med autopILOT (altså selvkjørende) kunne kjøre han hjem. Ikke noen veldig god ide synes vi, men som tenkt – så gjort.

Reagerte ikke

En politipatrulje fattet mistanke om at noe ikke var helt som det skulle da bilen kom kjørende på Silicon Valley’s Highway 101 utenfor byen klokken 03.30. De snudde og la seg på hjul.

Men til tross for bruk av både sirener og blinklys, fortsatte Teslaen sin ferd, helt uberørt av oppstyret bak bilen og gjorde ingen tegn til å stoppe tross gjentatte iherdige forsøk fra politiets side. Det skriver The Drive.

Politiet skal ha ligget bak bilen i syv minutter i ca 70 mph, eller drøyt 110 km/t.

Selvkjørende biler av denne typen er programmert på den måten at de følger trafikken foran og reduserer hastigheten, eller stopper helt opp om de "ser" et hinder foran bilen.

En snarrådig politikonstabel fant derfor ut at det smarteste var å kjøre forbi den selvkjørende Teslaen og bremse farten sakte ned. På den måten fikk de stoppet bilen.

Politipatruljen fant da en sovende og beruset eier inne i bilen.

Nytt system: Trenger ikke stoppe for rødt lys ​

Hikke

The Drive skriver at Model S-autopiloten kan ha vært aktivert under hele kjøreturen. Den skal dog fungere på den måten at sjåføren må ha hendene på rattet med jevne mellomrom. I motsatt fall vil bilen stoppe av seg selv. Men vi vet at det, dessverre, finnes måter å omgå dette på.

Mannen bak rattet, Alexander Samek, var en offentlig tjenestemann i California. En rapport fra New York Post hevder at en overvåkings-video viste at Samek hikket kraftig da politiet avhørte ham, kort tid etter at de vekket han opp fra kjøreturen og nattesøvnen.

Han kan nå vente seg et kraftig oppgjør fra myndighetene etter denne noe spesielle bilturen, som tross alt endte godt.



Men ja: Hvis du ikke er i stand til å kjøre selv, er nok taxi en mye bedre løsning!

