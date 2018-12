19 år gamle Matthijs de Ligt er det siste navnet på en eksklusiv liste av strålende fotballspillere.

Den nederlandske Ajax-midtstopperen er utpekt som vinner av den prestisjetunge Golden Boy Award som gis til verdens mest lovende spiller under 21 år av italienske Tuttosport.

Prisen er tidligere vunnet av blant andre Paul Pogba, Lionel Messi, Wayne Rooney og Cesc Fàbregas.

De Ligt er et produkt av Ajax-akademiet og er allerede kaptein for den tradisjonsrike klubben. I en alder av 19 år har han også 13 landskamper på CV-en og danner sammen med Virgil van Dijk en meget solid stopperduo for et Nederland med vind i seglene.

Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold (20) ble nummer to bak de Ligt, mens Romas Justin Kluivert (19) ble nummer tre.

Fjorårsvinner Kylian Mbappé, som fremdeles er ung nok til å vinne prisen, er av mange regnet som en av verdens beste fotballspillere, men nådde ikke opp denne gangen.

PSGs superstjerne ble nummer 13, men det har nok en naturlig forklaring, mente TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller da de fem vinnerkandidatene ble offentliggjort i slutten av november.

– Han vant i fjor, så det er nok derfor. Dersom du ser på tidligere vinnere, så er det ingen som har vunnet to ganger. Han er et så enormt talent at han kunne vunnet hvert eneste år fordi det er ingen under 21 år som kommer til å være på hans nivå. Så dette er nok for å skape litt moro rundt prisen. Vi lar oss ikke lure. Det er én gullgutt i fotballverdenen, sa Stamsø-Møller.

De Ligt, som får prisen i Torino mandag, er allerede koblet til flere av de aller største klubbene i Europa. Barcelona er på stopperjakt og nevnes hyppig som en mulig destinasjon for den lovende 19-åringen, men det gjør også Juventus, Bayern München og PSG.