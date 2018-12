– Dette er en genial hverdagshelt! Retten starter som en risotto, men avsluttes mer som en paella når fisken legges på toppen, trekker med og passer seg selv de siste 5 minuttene. Da rekker du å lage en liten salat og dekke bordet, mens det putrer rolig på komfyren og barna sutrer og klager og går bananas i ettermiddagskaoset rundt deg. Ekte idyll, sier Ole Martin Alfsen.

600 g fast, hvit fisk, f.eks. brosme

1⁄4 dl olivenolje

80 spekemat eller bacon i terninger

1 knust hvitløkfedd

2 ss hakket løk

300 g paella- eller risottoris

2 tomater

100 g paprika

1 ss paprikapulver

1 1⁄2 l grønnsaks- eller kyllingkraft

100 g frosne erter

4 ss smør

litt sitronsaft

salt og pepper

hakket persille eller hakket koriander etter ønske

Kok opp kraft eller buljong i en kjele.

Ha olje i en vid og høy stekepanne eller en vid gryte. Fres spekemat, løk, hvitløk og ris sammen på middels varme til løken er blank. I mellomtiden hakker du tomat og paprika. Tilsett tomat, paprika og paprikapulver og la det frese med i et lite minutt. Ha i 1 liter av kraften, kok opp og la det småkoke mens du rører innimellom.

Del fisken i små serveringsstykker på ca. 3 x 2 cm. Når risen har kokt i omtrent 14 minutter, sjekker du at kraften står minst 2 cm over risen. Hvis ikke, justerer du væskemengden. Legg fisk på toppen. Kraften skal da nesten dekke fisken. Ha over erter og olivenolje eller smør. Kok opp igjen, legg på lokk og la det dampe videre på svak varme i 4-5 minutter.

Juster eventuelt med litt ekstra buljong mot slutten av koketiden. Konsistensen skal være litt bløtere enn risotto. Vend veldig forsiktig om på gryta. Smak til med sitron, salt og pepper og dryss over hakket persille eller koriander.

​