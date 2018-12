Svenske Julle Douhane ble født som jente, men har alltid følt seg som gutt.

Julle har alltid elsket på spille fotball, og begynte å spille i et miks-lag hos Veberöds AIFs i Skåne som femåring. Når barna ble seks år måtte de velge om de skulle spille på gutt- eller jentelag.

Kastet ut av laget

Julle har alltid identifisert seg som gutt, og valgte derfor guttelaget selv om han biologisk er jente.

Laget holdt sammen i to år, men før en cup, var det plutselig slutt.

Julles mor, Petra, fikk mail fra styret idrettslaget. Der sto det at da åtte år gamle Julle ikke lenger fikk være med i guttelaget. Jenter skulle spille med jenter og gutter med gutter.

Da hun forsøkte å svare, fikk hun som svar at avgjørelsen var tatt, og at styret stilte seg fullt og helt bak beslutningen.

– Det var noen tunge dager etter dette. Julle var helt fortvilt så klart. De kuttet av det hele livet hans handlet om. Han var overbevist om at det var fordi han var for dårlig, forteller Petra Douhane til programmet Kalle Fakta på TV 4.

– Jeg ble veldig såret, sier Julle.

Måtte bytte skole

Ifølge moren førte dette at han havnet utenfor også i andre sosiale sammenhenger på skolen. Plutselig fikk han ikke innbydelser til bursdagsbesøk, og han fikk stadig høre at «du er jente». Det endte med at Julle byttet skole.

Julles mor, Petra, har kontaktet det svenske fotballforbundet og bedt dem endre reglene.

– Idrettslagets holdning smittet over på andre. Det var tydelig at han ble frosset ut informasjon som ikke kom fra andre barn, men fra foreldre, sier Petra.

Kalla Fakta kontaktet styrelederen hos Veberöd AIF, Nils Åke Stålring. Han forsvarer beslutningen, og forteller at de har Det svenske fotballforbundet (SvFF) i ryggen.

– Dette er jo noe helt nytt som ikke har fantes tidligere der man er en fysisk person, men føler seg som en annen. Det er noe nytt i hele idrettsverdenen. Du bør tenke litt over hva det vil få av konsekvenser. Snakk med fotballforbundet, sier Stålring.

Sjefsjurist i SvFF, Anders Hübinette, bekrefter at det er opp til klubbene selv å avgjøre.

– Jeg synes ikke noen tjenestemann sentralt skal bestemme hva som skal gjelde i idrettslagene. Men man kan alltid fundere på om vi kunne gjort mer for Julle, sier Hübinette.

