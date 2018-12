Europaliga-viderespillet er trukket - Röslers Malmö møter Chelsea

Se TV 2s sending fra trekningen i vinduet øverst nå - trekningsstart fra 13.00.

Europaligaens gruppespill er over, og de to norske lagene er ute.

Når 16-delsfinalene skal spilles på nyåret, er det imidlertid flere av Europas største klubber som skal i aksjon, og mandagens trekning bød på stor spenning.

Uwe Rösler og Andreas Vindheims Malmö skal blant annet ut mot Chelsea, mens Kristoffer Ajers Celtic skal møte Valencia.

Her er 16-delsfinalene:

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Red Bull Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Praha - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

FC Zürich - Napoli

Malmö - Chelsea

Sjakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Real Betis

Olympiakos - Dynamo Kiev

Lazio - Sevilla

Fenerbahce - Zenit

Sporting CP - Villarreal

BATE Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica

Med norske øyne er våre naboer i østs møte med gigantene Chelsea fra Premier League noe av det mest interessante.

– Konen min forutså at vi kom til å få Chelsea eller Arsenal, og hun hadde som alltid rett, sier Rösler til TV 2 etter at trekningen er klar.

– Det blir en stor kamp med Rösler og alle nordmennene mot Chelsea, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Vi har også nordmenn involvert i Red Bull Salzburg, der Fredrik Gulbrandsen og potensielt Erling Braut Haaland skal møte Club Brugge. Sander Berges Genk møter Slavia Praha, Martin Linnes' Galatasaray møter Benfica, Omar Elabdellaouis Olympiakos møter Dynamo Kiev, Kristoffer Ajers Celtic møter Valencia, Veton Berishas Rapid Wien møter Inter, mens bror Valons Lazio skal møte Sevilla i det som kanskje er rundens største oppgjør.

Kampene spilles 14. og 21. februar, med unntak av hjemmekampene til Fenerbahce (12. februar), Sevilla (20. februar) og Arsenal (20. februar). Disse tre må spille på andre kampdager for å unngå at flere lag fra samme by spiller på hjemmebane samme kveld.

Lagene som står først spiller hjemmekamp først. Gruppevinnerne og de fire beste treerne fra Champions League-gruppene avslutter med hjemmekamp.