At vi nordmenn har trykket elbilene til vår bryst og er verdensledene på dette med elektriske biler er ikke akkurat noen stor nyhet. Mens Europa har en elbilandel på rundt et par prosent, ligger vi på rundt 45. Det betyr at det går svært mange elbiler i vårt langstrakte land – og flere skal det bli.

Nesten 40.000 nordmenn står på ulike vente- og reservasjons-lister for å få nettopp elbil. Enda flere kommer til å sette seg på slike lister den kommende tiden.

I den forbindelse er det en del faktorer du både bør vite om og å tenke over.

Denne gangen handler det ikke om rekkevidde, ladenettverk, eller at elbilen går kortere når det er kaldt. Men om utfordringer som komme før man i det hele tatt har fått bilen.

Kan bli dyrere

For det er ikke lett å være bilkjøper for tiden. På den ene siden presser myndighetene på for at flere og flere skal gå over til elbil for å få ned klimautslippene. På den andre siden finnes det ikke mange elbiler på markedet med god nok rekkevidde og til en pris vanlige familier kan betale.

Dermed har det oppstått lange ventelister på nye elbilmodeller med lang rekkevidde og familievennlig størrelse.

– Står man på venteliste, får man et tilbud om å kjøpe bilen når det er din tur i køen. Det er helt uforpliktende og uten økonomiske forpliktelser om du ombestemmer deg, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det kan være flere grunner til at man ombestemmer seg. Når ventelistene åpner, er ikke alltid prisene fastsatt. Man får en omtrentlig pris på hva bilen vil koste, men vet lite om endelig pris og ikke minst prisene for ekstrautstyr.

- Elbilen kan fort bli dyrere når den endelig kommer i butikken. Særlig når du legger på det utstyret du vil ha. Derfor er det rett og rimelig at man kostnadsfritt kan trekke seg fra å kjøpe bilen, mener Nils Sødal.

Sjekkliste: •Er du forberedt på lang ventetid på en ny bil? •Kan du klare deg med en av elbilene som leveres raskt? •Er du forberedt på at prisen kan bli høyere enn forespeilet da du satte deg på venteliste? •Er du forberedt på at bilen kanskje ikke har spesifikasjonene du forventet? •Er du forberedt på at det kan bli endringer i elbil-fordelene?

Det samme gjelder det som har vært tilfelle med eksempelvis Hyundai Kona og Kia e-Niro, nemlig at rekkevidden blir kortere enn forespeilet.

Les også: Tabbe-måling rammer enda en elbil

Får jeg bil mens det er avgiftsfritak?

Elbiler er fritatt for engangsavgift og moms frem til 2021. Hva som skjer etter det, vet ingen ennå. Står man fremdeles på venteliste, vil bilen bli langt dyrere hvis det blir lagt på moms på 25 prosent. Men da kan man trekke seg fra listen om man vil det.

– Har du allerede skrevet kontrakt på en bil før eventuelle avgiftsendringer, er det en begrensning i standardkontraktene ved salg av ny bil. Forhandleren kan øke prisen med inntil seks prosent, forklarer Nils Sødal, i en pressemelding.

Vil du ha en av elbilene som kommer de nærmeste årene, bør du sette deg på venteliste hvis du vil være blant de første kundene. Men det kan være greit å ha tenkt gjennom spørsmålene, i faktaboksen over, før du gjør dette.

Les også: Volvos første elbil er ikke langt unna

Video: Sjekk ut denne elbil-duellen!

​