Vet du hvordan du skal kaste disse tingene?

– Det aller verste vi får inn er smittefarlig avfall og gassflasker og brannfarlig avfall, sa assisterende fabrikksjef Egon Johannesson til TV 2.

Men hva så med den halvfulle parfymeflasken, eller hårsprayen som gikk ut på dato i 2013?

– Parfymeflasker, hårspray, shampoflasker, hudkremer og deodoranter med innhold skal du ta med på gjenvinningsstasjonen. Det går under farlig avfall. Det skal være helt tomt for at du skal kunne resirkulere det som glass og metall eller plastemballasje, forteller Fosse-Eriksen til TV 2.

– Det samme gjelder malingspann. Det skal mye til for å få disse rene nok til at de kan resirkuleres som glass og metall.

Ikke kast dette i glass og metall: Dette skal ikke legges i containeren for glass- og metallemballasje: Vindusruter, drikkeglass, steintøy, keramikk, porselen, krystall, sykkeldeler, verktøy, lyspærer, sparepærer (farlig avfall).

Dersom slike gjenstander blir blandet med glass- og metallemballasje kan man i verste fall ødelegge kvaliteten på hele partier under gjenvinningsprosessen. Dette er fordi at bl.a. ildfaste former har et helt annet smeltepunkt og sammensetning enn glassemballasje. Kilde: Rig.no

Telysholdere i aluminium skal sorteres som metallemballasje. Husk å trykke løs vekeholderen i stål i bunnen av telysholderen, skriver Sortere.no.

Men hva så med tannbørsten, drikkeflasken, eller dokosten?

– Det er en grunn for at det kalles resirkulering av plastemballasje. Hardplast skal kastes på gjenvinningsstasjonene, det gjelder også større ting som plastleker og så videre. Tannbørsten og dokosten kan du kaste i restavfallet, sier Fosse-Eriksen.

Men hva om plasten er skikkelig tilgriset, er det da bedre at du kaster den i restavfallet?

– Det skal være så rent som mulig. Skyll med vann og kjør over med oppvaskbørsten så er vi fornøyd. Mange glemmer å skylle ketchupflasken for eksempel. Får vi inn tilgrisede ting så er det bedre å ta det i restavfallet, for ellers tilgriser de alt det andre og gjør at det ikke kan lages nye produkter av det.

Det samme grill- og lakseformene av aluminium. Også disse skal vaskes så rene som mulig før man leverer de til gjenvinning. Hvis ikke er det bedre å kaste det i restavfall.

Ikke kast dette i plastavfallet Plast som ikke er emballasje (leker, bestikk, penner, slanger, rør, kjøkkenredskaper)



Tilgriset eller forurenset plastemballasje som tannkremtuber, majonesposer, folie med matrester



Faremerket plastemballasje Kilde: Sortere.no

– Hva med den gamle stekespaden din med metallskaft. Kan man kaste det i glass og metall eller restavfall?

– Ting du kaster i glass og metall skal være emballasje av glass og metall. Vi ønsker at du skal tar andre metallgjenstander til gjenvinningsstasjonen, for da får vi sortert det riktig, og brukt det til noe mer. Hvis det går i restavfallet går det rett til forbrenning. Det er veldig synd om vi ikke får brukt det om igjen.

NEI, NEI: Lyspærer og blomsterpotter skal ikke kastes som glass- og metall. Foto: ROAF

Hva med den halvfulle tuben med makrell i tomat eller kaviar, som har blitt liggende «litt» for lenge i kjøleskapet?

– Ikke kast tuben med innhold i glass og metall. Prøv å få mest mulig ut i matavfallet. Tyn ut det siste, så kan du kaste det i glass og metall. Og ja: Korken kan sitte på.

Apropos matavfall. Er det greit å kaste husholdningspapir sammen med dette?

– Ja. Det vil si: I små mengder hvis du bruker det til å tørke opp tilsølt mat. Søler du noe på gulvet og bruker mye papir på tørke opp, så er det bedre om du kaster det i vanlig restavfall.

Men hvorfor er det ikke greit å kaste blomster og planter i matavfallet?

– Mange av blomstene har ofte sprøytemidler på seg. Hos oss går matavfallet vårt til biogass og biogjødsel. Hageavfall blir til kompost, derfor vil vi ha alt hageavfallet der.

Ikke kast dette i matavfallet Avskårne blomster, potteplanter, hageavfall (inkludert grus, sand og jord), kattesand, bleier, matavfall med emballasje. Kilde: Sortere.no

Hva med klær? Folk tenker kanskje at det bare er å kaste den slitte joggebuksen i søpla?

– Vi har veldig mye klær og sko som folk kaster i restavfall i stedet for å levere det til Fretex eller UFF. Vi kan faktisk gjenbruke alt sammen uansett om det er slitt eller ødelagt. Vi ser ofte at folk kaster nye klær med prislappene på. Kaster man det i restavfallet blir det bare brent, og det er jo trist. Det kan også skape trøbbel for oss, fordi større tekstiler kan sette seg fast i maskinene våre.

– Selv de hullete sokkene dine kan bli til nye tekstilprodukter, men gamle skitne truser skal du få lov til å kaste i restavfallet, humrer Fosse-Eriksen.

KLÆR TIL BESVÆR: Folk kaster tonnevis av klær rett i søpla hvert år. Denne jakken burde heller blitt levert inn til tøyinnsamling. Foto: Anders Eid

​​Hva er det verste folk kan kaste i papp og papir-avfallet?

– Folk er generelt ganske flinke til å sortere papp og papir. Utfordringen her er at man kaster papp og papir i restavfallet i stedet for til papir. Da får vi ikke gjenvunnet det og det går det til forbrenning. Jeg håper forresten folk er klar over at returkartonglotteriet lever i beste velgående!

Hva med ringpermer eller andre papirprodukter som inneholder metall eller plast?

– Ringpermer kan helst gå til ombruk. Dette er laget av flere sammensatte materialer (plast og metall eller papp og metall), derfor skal det kastes i brennbart etter sortering på gjenvinningsstasjonen. Alt papir skal kastes i papp, papir eller kartong.

En ting er pakkebånd, men hvorfor kan du ikke kaste julepapiret i papiravfallet?

– Det er fordi gavepapiret er av veldig dårlig kvalitet. Det er ofte syltynt og laget av mye leire. Det har veldig dårlige egenskaper, så da greier vi ikke bruke det til noe nytt. De fleste kommunene vil ha det i restavfall, men noen vil ha det til papp og papir. Det kan du sjekke selv på sortere.no.

Hva om du får et kjøleskap til jul? Er det greit å sette den svære pappkartongen ved siden av papirdunken?

– Ja, vi vil ta med oss større pappemballasje som ikke får plass oppi dunken hvis det står fint stablet ved siden av på tømmedag. Dersom det er snakk om store mengder, bør du levere dette selv på gjenvinningsstasjonen.

IKKE PAPIRAVFALL: Innpakningspapiret må kastes sammen med restavfallet, eller leveres til gjenvinningsstasjonen. Foto: Eeg, Jon / Scanpix

Men hva med isopor, er det plast, papir eller restavfall?

Du kaster vel ikke dette i papir eller plast?

– Isopor skal ikke isopor i papp og papir, det heter papp, papir og kartong, og det er kun dette som skal kastes her. Større mengder isopor skal leveres på gjenvinningsstasjonen i containeren for brennbart etter sortering. Mindre mengder isopor kan kastes hjemme i restavfallet.

Og hva med vedsekker og juletrenett?

– Selv om det er laget av plastikk, er vedsekker og juletrenett noe du absolutt ikke bør kaste i plastavfallet. Årsaken er at de kan sette seg fast i maskinene på anlegget. I de aller fleste byer er det greit å kaste disse i restavfall så det går rett til forbrenning, men her på Nedre Romerike må de leveres inn på gjenvinningsstasjonen, ettersom plasten sorteres sammen med restavfallet.

USEKKSY: Vednett kan skape trøbbel for maskinene på gjenvinningsstasjonene, og bør kastes i restavfallet de fleste steder. Foto: Anders Eid

Og hva med juletreet?

– Du kan levere det inn både ekte trær og plasttrær gratis hos oss. Vi vil ha det ut av husholdningsavfallet.

Noen byer tilbyr også henting av juletreet, blant annet Oslo, der Renovasjonsetaten vil hente gamle juletrær. Her må du rett og slett sjekke hva som gjelder i din kommune.

Og dersom det blir så mye julesøppel at søppeldunken går over sine breddegrader?

– Dersom man ikke får lokket på dunken igjen, så kan renovatørene våre la være å tømme avfallet. Hos ROAF kan du kjøpe en gjennomsiktig avfallssekk hos alle være gjenvinningsstasjoner eller på utvalgte bensinstasjoner. Vi vil ikke ta med oss restavfall som er plassert i en vanlig sort søppelsekk ved siden av beholderen, avslutter Fosse-Eriksen.

NB: Du kan sjekke hva som gjelder for din kommune hos Sortere.no