Nylig ble Amanda Hawkins fra Texas, dømt til 40 års fengsel etter å ha forlatt sine to små barn i en glovarm bil i 15 timer, mens hun røykte marihuana med venner.

Hawkins erklærte seg skyldig da hun nylig ble fremstilt for retten i Texas, tiltalt for å ha etterlatt sine barn i en hjelpeløs situasjon som førte til at de døde, skriver AP News.

Det var på kvelden 6. juni i fjor Amanda Hawkins (19) satte sine to døtre, på henholdsvis ett og to år, inn i familiens bil i Kerreville i Texas og kjørte til et vennepar.

Istedenfor å ta jentene med inn i huset, forlot hun dem i bilen, står det å lese i en politirapport.

Amanda Hawkins er dømt til 40 års fengsel etter hennes to små barn døde, da hun forlot dem i en glovarm bil. Foto: Kerr County Sheriff's Office

Hørte barnegråt fra bil

Det var hetebølge i Texas på dette tidspunktet, og de to små barna ble ganske raskt både dehydrert og overopphetet.

Vitner skal ha meldt at de hadde hørt barnegråt fra bilen.

Mens døtrene satt i bilen, skal Hawkins ha røykt marihuana inne hos vennene. Da hun returnerte til bilen rundt 15 timer etterpå, viste bilens temperaturføler nærmere 50 grader.

Da Hawkins fant barna sine overopphetet skal hun ha tatt dem inn og badet dem samt søkt på nettet om hvordan man behandler heteslag, før hun tok dem med til sykehuset. Her døde de to små jentene to dager etter.

Smertefull død

Doktor Gebhart uttalte i retten at spedbarna trolig led en smertefull død.

– Det mest overbevisende beviset var den langsomme og smertefulle døden disse barna opplevde - med kramper, hodepine, anfall, angst og hvordan de stadig må ha lurt på hvor deres mor var, sa dommer N. Keith Williams i Kerr County.

Hawkins ba om unnskyldning for sine handlinger, før dommeren dømte henne til 40 års fengsel.

– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på hva jeg burde ha gjort. Det er hjerteskjærende, og det vil påvirke meg for resten av livet, sa Hawkins i retten.

