Sorry, Stine! Denne fortjente du ikke

At stemmeglade ungarere har stemt Hafra frem som beste venstreback er kjekt for henne, men det er en fallitterklæring for EHFs All Star Team. Hun burde ikke en gang vært nominert. Hafra er et stort talent, og hun kommer til å komme på mange stjernelag, men dette skulle hun ikke vært på.

Stine Bredal Oftedal har i mine øyne vært Norges beste spiller i EM, men hun har ikke vært den beste midtre bakspilleren (for å bruke den riktige terminologien) i EM. Noen av mesterskapets aller beste spillere har spilt i denne posisjonen.

Sorry, Stine. Men denne plassen fortjener du ikke.

Jeg får heller prøve å sette opp et eget stjernelag i stedet.

Målvakt: Amandine Leynaud, Frankrike

Her er jeg faktisk enig med juryen. Det er egentlig ingen målvakter som har imponert meg i dette mesterskapet, men Amandine Leynaud har vært den mest stabile når en ser hele EM. Nærmeste utfordrer er vår egen Katrine Lunde.

Venstreving: Siraba Dembele, Frankrike

Heller ikke venstrevingene har imponert meg. Men Siraba Dembele har vært et lite hakk foran sin franske kollega Manon Houette denne gangen.

Venstreback: Cristina Neagu, Romania

Verdens beste håndballspiller bar Romania alene til en semifinale. At hun pådrar seg en alvorlig kneskade og går glipp av semifinale og bronsefinale endrer ikke på at hun var en av mesterskapets aller beste spillere, og et soleklart inventar i et hvert All Star Team fra dette EM.

Midtback: Estelle Nze Minko, Frankrike

Så har me juksa litt. For Estelle Nze Minko spilte mest venstreback i dette mesterskapet, men det er en velkjent øvelse at man flytter litt rundt for å få de beste med. Før finalen hadde jeg egentlig Darija Dmitrijeva i denne posisjonen, men når jeg må velge mellom mine to favorittspillere i dette EM, så lager jeg plass til Nze Minko.

Høyreback: Anna Vyakhireva, Russland

EHF kåret henne til EMs beste spiller, men fant ikke plass til henne på All Star Team. Det er en ting som er blitt vanlig de siste årene. For da får de plass til ytterligere en spiller. Men det er jo bare noe tull. Er du best av alle, så er du også best i din posisjon. Da skal man selvsagt være med på stjernelaget også.

Høyreving: Katarina Krpez-Slezak, Serbia

Toppscorer i EM, og da fortjener du en plass på All Star Team. Spiller altså to kamper færre enn de som gikk til semifinale. Likevel var det ingen som kunne true hennes 50 mål. Den som var nærmest henne var ikke Carmen Martin, men Montenegros Jovanka Radicevic.

Linjespiller: Crina Pintea, Romania

Hun bommet mye, men var likevel den linjespilleren som scoret flest mål i EM. Og mot Norge var det hun og Neagu som var årsaken til at Romania gikk seirende av banen. Bruker du en så fysisk sterk linjespiller riktig, så er det et våpen det er vanskelig å forsvare seg mot.

Forsvarsspiller: Beatrice Edwige, Frankrike

Frankrike har EMs klart beste forsvar, og Beatrice Edwige er forsvarssjefen med stor F. Hun skjønner aldri hvorfor hun blir utvist, og er en høyst ordinær linjespiller i angrep. Men hun er en av de viktigste årsakene til at Frankrike nå er europamestere.

Det var et forsøk på å ta ut et All Star Team, basert på mine høyst subjektive vurderinger.

Samtidig som jeg har puslet sammen dette laget, har jeg prøvd å vurdere hvilke spillere jeg synes har vært best i hele 2018.

Jeg har i noen år sittet i juryen som kårer årets spiller i verden, og da skal en ikke bare sette opp en spiller i hver posisjon, men tre. Og rangere dem som en, to og tre.

Der får også leserne være med å stemme, men alle i juryen har en stemme hver, og leserstemmene blir vektlagt like mye som en jurystemme. Dermed hjelper det lite om en nasjon mobiliserer tungt for å få inn sine spillere.

Jeg har fått lov til å dele stemmeseddelen min, og det er noen navn som går igjen fra stjernelaget mitt i EM, selv om det er hele året som skal vektlegges.

Og her har Stine Bredal Oftedal fortjent fått en plass.

Venstreving:

1. Siraba Dembele

2. Nadine Schatzl

3. Manon Houette

Venstreback:

1. Cristina Neagu

2. Estavana Polman

3. Estelle Nze Minko

Midtback:

1. Darija Dmitrijeva

2. Iveta Luzumova

3. Stine Bredal Oftedal

Høyreback:

1. Ana Gros

2. Anna Vyakhireva

3. Amanda Kurtovic

Høyreving:

1. Katarina Krpez Slezak

2. Jovanka Radicevic

3. Julija Managarova

Linjespiller:

1. Crina Pintea

2. Heidi Løke

3. Dragana Cvijic

Målvakt:

1. Amandine Leynaud

2. Kari Aalvik Grimsbø

3. Yulia Dumansca

Forsvarsspiller:

1. Eduarda Amorim

2. Beatrice Edwige

3. Kelly Dulfer

Trener:

1. Ambros Martin

2. Olivier Krumbholz

3. Emmanuel Mayonadde