12. desember, samme dag som Petter Northug jr. annonserte at han ga seg som skiløper, la svenske Klara Nordell (26) ut et bilde på Facebook hvor hun skriver:

– Petter, ikke vær lei deg. Dette betyr bare at vi to kan få mer tid til hverandre, skriver hun og legger ved et bilde hvor hun holder opp en plakat:

«Petter Northug, vil du gå på date med meg?» står det.

Det var Expressen som omtalte saken først.

Startet som en spøk

Til TV 2 sier Klara at det hele startet som en morsom greie mellom henne og noen venner.

– Vi har alltid tullet med at det hadde vært gøy om jeg én dag hadde gått på date med Petter. Da svarte jeg: Men hvordan skal vi kunne gå på date om Petter ikke engang vet at jeg finnes?, sier Nordell.

Da kom ideen om å legge ut et bilde på Facebook.

– Hva er det med Petter Northug som du liker så godt?

– For det første har han vært en fantastisk langrennsløper. Jeg synes også det har vært morsomt at han har vært litt «cocky», og sagt hva han mener. I tillegg ser han veldig bra ut, sier 26-åringen til TV 2.

Gått viralt

Innlegget har nå gått viralt i både Sverige og Norge. Nordell har fått nærmere 2,000 likes, 200 kommentarer, og bildet har blitt delt over 3,000 ganger på fire dager.

– Responsen har vært overveiende positiv. De aller fleste ønsker meg lykke til, og håper at Petter svarer og at det blir noe av daten. Men det har også vært noen negative kommentarer, sier Nordell.

– Hvordan ser din drømmedate med Petter Northug ut?

– Vi begynner med litt teknikktrening i skisporet, før vi avslutter med en middag, svarer Nordell bestemt.

Nå venter 26-åringen i spenning på hvorvidt Petter Northug kommer til å svare eller ikke. Nordell er usikker på hvordan hun vil reagere.

– Det kommer an på hva han svarer. Enten går jeg på date eller ikke. Jeg hadde selvsagt blitt veldig glad om han svarte, uansett om han svarer ja eller nei, sier hun til TV 2.