Levante-Barcelona 0-5

Verdens 5. beste fotballspiller var nok en gang i det umulige hjørnet da Barcelona gjestet Levante søndag kveld.

Kun minutter etter at hjemmelagets Emmanuel Boateng nærmest skjøt hull i tverrliggeren utnyttet Barcelona en feil i Levante-forsvaret.

Dessverre for hjemmelaget var det Lionel Messi som fikk ballen i beina. Messi danset seg bortover 16-meterstreken før han fant Luis Suarez foran mål. Uruguayaneren bredsidet ballen opp i nærmeste kryss på hel volley.

Scoret med høyrefoten

Like før pause brøt Sergio Busquets et Levante-oppspill. På touch nummer to sendte han Messi alene med keeper Oier Olazábal. Den lille argentineren dro seg til siden og brukte høyrefoten til å plassere ballen mellom beina på målvakten. Det var et greit svar til Pele, som nylig uttalte at Messi ikke kunne sammenlignes med ham fordi Messi bare har én styrke - venstrefoten.

Andre omgang var knapt i gang før Messi scoret sitt andre for kvelden. Som så ofte før fant Jordi Alba ham i returrommet. 31-åringen fra Rosario plasserte ballen kontrollert ned i lengste hjørne.

Avsluttet drømmeangrep

​Men han hadde ikke tenkt til å gi seg der. Etter en times spill slo Suarez en frekk tunnel på en Levante-spiller. Det påfølgende innlegget langs bakken endte opp hos Arturo Vidal på bakerste stolpe. Vidal spilte ballen inn foran mål, der Messi ventet. Barcelona-stjernen lot seg ikke be to ganger og avsluttet kunstangrepet på sedvanlig Messi-vis.

Scoringen var Messis 20. (!) denne sesongen. Gode tall for en spiller som havnet bak Luka Modric, Cristiano ​Ronaldo, Antoine Griezmann og Kylian Mbappé i Gullballen-kåringen.

Et kvarter før slutt fikk hjemmelagets Erick Cabaco direkte rødt kort for en stygg takling på Ousmane Dembélé.

Det gjorde definitivt ikke oppgaven enklere. Tre minutter før slutt ville også Gerard Pique være med på moroa. Midtstopperen snappet ballen i egen 16-meter og ble med i angrep. Selvfølgelig fikk han den avgjørende pasningen av Messi - argentineres 12. målgivende pasning i 2018/19-sesongen.

Tre mål og to målgivende pasninger. En helt vanlig dag på jobben for verdens 5. beste fotballspiller.