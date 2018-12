Alisson klønet det til da Manchester United utlignet til 1-1 på Anfield søndag kveld. Liverpool-keeperen skulle avskjære et innlegg fra Romelu Lukaku, men ballen endte opp i beina på Jesse Lingard.

Det er ikke første gang Alisson har tabbet seg ut denne sesongen. Mot Leicester prøvde en overmodig Alisson å dra av Leivester-spissen Kelechi Iheanacho uten hell.

Ifølge Opta har Alisson nå gjort like mange feil som har ført til baklengsmål som Simon Mignolet og Loris Karius gjorde hele forrige Premier League-sesong. Kun to Premier League-keepere i inneværende sesong har gjort flere målavgjørende feil enn Alisson (Bernd Leno og Asmir Begović).

Liverpool-manager Jürgen Klopp var glad for at tabben ikke ble avgjørende. Han mener lagkameratene la ned en ekstra innsats for å rette opp Alissons feil.

– Guttene ville gjøre det for Alisson. Det er den andre feilen han gjør. Det var en vanskelig ball. Det vet alle keepere. Et slikt innlegg på våt bane og med en våt ball ... Det var uheldig for oss at Lingard var der, sier Klopp.

REDNINGSMANNEN: Alisson omfavnet Xherdan Shaqiri etter kampslutt. Foto: Paul Ellis

Alisson satte også pris på at lagkameratene slo tilbake i annen omgang. Da dommeren blåste av kampen gikk han bort og ga Xherdan Shaqiri en bamseklem etterfulgt av flere kyss på sveitserens hodeskalle.

Heldigvis for Liverpool og Alisson utgjør de målavgjørende tabbene bare en liten del av helhetsbildet.

For Alisson har reddet åtte mål det egentlig ikke er forventet at han skulle redde i Premier League og Champions League basert på kvaliteten på avslutningene han har fått mot seg.

I skjebnekampen mot Napoli i Champions League var Alisson så god at Klopp uttalte følgende etter kampen:

– Hvis jeg viste at Alisson var så god, så ville jeg betalt det dobbelte.

Så langt denne sesongen har Alisson holdt nullen i ti av 17 ligakamper. Han har den høyeste redningsprosenten i ligaen.