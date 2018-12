Siden den britiske prinsen ble sammen med amerikanske Meghan Markle i 2016 har han uteblitt fra flere tradisjonsrike begivenheter sammen med resten av kongefamilien.

Flere internasjonale medier, deriblant Daily Mirror og australske News, hevder nå at prinsens amerikanske kone er grunnen.

Splid

Det vakte oppsikt under fjorårets julefeiring da prins Harry ikke deltok på den tradisjonsrike fasanjakten 2. juledag.

Ifølge Daily Mirror kommer ikke prinsen til å delta på dette i år heller. Valget får flere medier til å spekulere på om det er en splid innad i den britiske kongefamilien.

Fasanjakten har nemlig vært en felles interesse for Prins Harry og hans storebror Prins Willam siden de var små barn.

Nå skal Meghan Markle angivelig ha bedt sin mann om ikke å delta på den tradisjonsrike begivenheten.

Daily Mirror skriver at årsaken er at Markle er veganer, og imot jakt.

Bekymret bror

Anonyme kilder som avisen angivelig har snakket med forteller at prins William er bekymret over at Meghan kommer imellom det broderlige forholdet han har med Harry.

Spekulasjonene rundt Markle sin innflytelse på forholdet mellom de to kongelige brødrene kommer kun uker etter at prins Harry og Meghan annonserte at de flytter fra Kensington Palace til Frogmore House i Windsor.

Kongehusets begrunnelse for flyttingen er at ekteparet venter sitt første barn i april, og at de derfor ønsket større plass.

Britisk presse hevder imidlertid årsaken er at hertugen av Sussex og hans kone ønsker seg bort fra Kensington Palace fordi prins William og hans kone Kate også bor der.

– Ubekreftet sladder

TV2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, sier at britiske og internasjonale tabloider i ukesvis har kommet med nye historier om angivelige feider og uenigheter i den britiske kongefamilen.

Felles for de fleste er at hertuginnen av Sussex, Meghan Markle, står i sentrum og skaper splid.

– Selv tar jeg imidlertid alle disse «skandalehistoriene» med en stor klype salt, og betrakter dem mest som ubekreftet sladder som bidrar til å selge aviser og ukeblader.

Ifølge Totland er det nærmest «krig» på sosiale medier mellom kritikere og tilhengere av hertuginne Meghan.

– Det er faktisk ganske utrivelig å lese alt som skrives om henne av de verste kritikerne på nett. Ganske mye av det smaker rett og slett av rasistiske holdninger, sier Totland.