Liverpool-Manchester United 3-1

Manchester United tapte fullt fortjent 1-3 mot erkerivalen Liverpool på Anfield søndag. Nå er mannskapet til José Mourinho hele 19 poeng bak Liverpool. Og det er før sesongen er halvspilt.

Liverpool-fansen sang «ikke spark Mourinho» mot slutten av kampen. TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller tror Mourinho kan være ferdig etter Liverpool-tapet.

– Hvis en spiller hadde hatt den kurven som Mourinho nå har hatt i prestasjonene sine, så hadde han blitt plassert på benken eller solgt, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Han mener Mourinhos måte å behandle spillere på ikke fungerer i dagens fotballverden.

– Det er en klar trend i fotballverden at trenere og managere er mer varsomme i måten de er med sine spillere. Hvis man tar Pogba som et eksempel, som jeg tror trenger mye kjærlighet, så får han ikke det av Mourinho. Han får ikke spille et minutt på Anfield i en så viktig kamp. Han har vært dårlig, men Mourinho setter innpå Fellaini i stedet. Se hvor dårlig Fellaini er i den andreomgangen. Og Pogba sitter på benken hele matchen. Hvordan får det Pogba til å føle seg seg i fortsettelsen? Har han veldig lyst til å levere for Manchester United i neste kamp? Jeg tror ikke det, sier Stamsø Møller.

Han tror Liverpool-kampen kan ha vært dråpen som får begeret til å renne over for Manchester United-ledelsen.

– Tåler de det nå? Det eneste er at sesongen er ødelagt. De har selvfølgelig Champions League og kan vinne FA-cupen. Men det er ikke slik at situasjonen er holdbar. Med Moyes og Van Gaal fant de en annen manager da topp fire var håpløst. Topp fire er bortimot håpløst nå. Det er bedre bare å bli ferdig med det, sier Stamsø Møller.

Erik Thorstvedt innrømmer at han lenge har hatt tro på at Mourinho kan snu den vonde trenden. Nå er troen borte.

– Jeg har gitt opp. Jeg har stått bak Mourinho lenge fordi han alltid har fascinert meg. Man kan ikke argumentere mot suksess. Han har hatt mye suksess, men han har en spillestil og personalbehandling som gjør at man må vinne. Hvis man ikke gjør det, er det ingenting igjen. Det er ikke godt spill, og det er ingen harmoni, sier Thorstvedt.

Også Sky Sports-ekspert Gary Neville er kritisk til det som foregår i klubben i hans hjerte.

– Vil Mourinho forsvinne? Jeg tror det vil skje, selv om jeg foretrekker at det skjer etter sesongen. Styret i Manchester United er så naive at de ga Mourinho en kontraktsforlengelse etter 18 måneder. Det er utrolig med tanke på Mourinhos treårssyklus. Han var i gang i det øyeblikket han kom tilbake fra oppkjøringen til sesongen. Klubben var ute av kontroll. Ingen av sjefene kan håndtere ham. De vet ikke hva de skal gjøre med ham, og de vet ikke hva de skal si til ham. De vet ikke hva han vil si på pressekonferansene. Det vil koste en formue å bli kvitt ham nå. Kommer de til å få den manageren de ønsker? Det er ikke så enkelt. Klubben må restarte, sier Neville.