Gikk bananas på Liverpool-heltens Wikipedia-side

Han startet på benken, men hadde et rødglødende innhopp. Xherdan Shaqiri scoret to og ble den store Liverpool-helten da Manchester United ble slått 3-1 på Anfield søndag kveld.

Se kampsammendrag over!

At Shaqiri var dagens heteste mann kunne man også merke på Wikipedia-siden hans. Oppdateringene der kunne tyde på at det gikk en kule varmt for både Manchester United- og Liverpool-fans.

Dessverre var det også noen som gikk altfor langt. Like etter kampslutt hadde en bruker, som neppe var helt nøytral, byttet ut sveitserens bilde med et av Adolf Hitler.

Kort tid senere var det erstattet med et bilde av David de Gea, før Shaqiris eget portrett igjen var på plass.

Høyden til Liverpool-spilleren ble også redigert, slik at det ble oppført at han bare var en meter høy.

I tillegg hadde noen, sannsynligvis en annen bruker som heier på Liverpool, redigert teksten.

– Xherdan Shaqiri er en sexy sveitsisk fotballproff, som spiller som ving for Premier League-klubben Liverpool og det sveitsiske landslaget. Han kan skjære gjennom motstanderforsvaret som kaldt smør, kunne man lese.

Navnet hans ble også endret flere ganger. Både til Xherdan Shaqiri the god og United killer.

Redigeringsloggen til Wikipedia viser at Shaqiri-siden totalt ble redigert hele 80 ganger fra kl. 18.24 til 19.40.

– Har definitivt scoret penere mål

Hva Liverpool-helten mener om de mange redigeringene er uvisst, men han var naturlig nok storfornøyd etter å ha kommet inn fra benken og avgjort kampen.

– Du forventer aldri noe, men jeg ønsker å ha en innvirkning og prøve å hjelpe laget. Om det er med mål eller målgivende er det bra, og i dag var det veldig bra med to mål. Det var en perfekt dag for meg og laget, sier Shaqiri.

– Jeg så kampen fra sidelinjen og så det var gode muligheter. Vi hadde mange sjanser og det var mye rom å spille i. Til slutt scoret jeg to mål, fortsetter sveitseren.

Noe heldig var han. Begge skuddene gikk via en Manchester United-spiller, og retningsforandringene satte David de Gea ut av spill.