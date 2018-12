Russland - Frankrike 21-24 (12-13)

Det ble EM-gull for Frankrike hjemme i Paris etter 24-21-seier over Russland i finalen.

Tidlig i andreomgang ble det dramatisk i den franske hovedstaden, for dommerne valgte å vise ut Allison Pineau for å ha truffet den russiske målvakten Anna Sedojkina i ansiktet på straffekast på stillingen 15-13.

Ballen skled av kinnet til Sedojkina og gikk i mål. Pineau bedyret sin uskyld umiddelbart, men dommerne valgte å se på video, før de å vise den franske stjernen det rødt kortet.

Straffemålet ble imidlertid stående.

– Det har jeg aldri sett før, sa Larvik-trener og TV3-ekspertkommentator Geir Oustorp.

Pineau tok til tårene og så utrøstelig ut bak et håndkle på tribunen, mens hun så sine lagvenninner sikre EM-gullet på hjemmebane.

– Jeg forstår det ikke. Normalt får du rødt kort når du kaster rett i ansiktet, men det var det ikke. Det var veldig frustrerende, for det var ikke fortjent. Det er første gang i karrieren at jeg har fått et sånt rødt kort. Jeg vil bare glemme det, for nå er jeg europamester, sier Pineau til TV3.

Frankrikes landslagssjef Olivier Krumbholz var rasende over avgjørelsen, mens flesteparten av de 17.000 tilskuerne på tribunen pep mot kortet.

– Det er totalt utrolig, for ballen gikk ikke i ansiktet, men på siden. Hun faller ikke. Det var mål og ikke rødt kort, sier Krumbholz til TV3.

Etter kampslutt ble en fortsatt tårevåt Pineau omfavnet av lagvenninner.

Enormt fortjent EM-gull til Frankrike. Slipper kun inn 21 mål i semifinalen og 21 i finalen. Mister sin rutinerte forsvarsdirigent med rødt kort, men resten av gjengen og Krumbholz fikser biffen.Nze Minko min favorittspiller og min MVP. Ellevill spenst og glimrende begge veier! — Randi Gustad (@TV2Gustad) 16. desember 2018

Nederland vant EM-bronse etter å ha slått Romania 24-20 tidligere på dagen. Norge ble nummer fem mesterskapet etter seieren over Sverige fredag.