Takk for alt du ga hele Sørlandet, Karsten❤️ Gullene i 78 og 80 blir aldri glemt, men han var så mye mer enn det!



For en gal, herlig og fantastisk mann. Historiene er utallige, og de kommer til å leve videre for evig.



Trist at han er borte, men tenk så gøy han har hatt det⚽️🙌