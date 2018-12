Norges filmdronning Liv Ullmann ble hedret under en storstilt feiring på Nationaltheateret i Oslo, søndag.

Blant gjestene var statsminister Erna Solberg, programlederne Thomas Numme og Harald Rønneberg, skuespilleren Mariann Saastad Ottesten og ballettsjef ved Den Norske Opera og Ballett, Ingrid Lorentzen.

Statsminister Erna Solberg holdt selv tale under søndagens feiring.

– En så stor kunstner fortjener oppmerksomhet fra statsministeren, på vegne av hele det norske folk, sier Solberg til TV 2.

Gode minner

Statsministeren sier videre at Ullmann var den første store filmstjernen fra kunstens side som både gjorde det stort i film og teater.

– Hun har bidratt med å definere vår tid gjennom sitt arbeid som skuespiller, sier Solberg.

TALTE: Statsminister Erna Solberg holdt tale under Liv Ullmann sin 80-årsfeiring. Foto: Hagen, Fredrik

Selv har statsministeren flere gode minner fra Ullmann sin lange karrière.

– De to tingene jeg husker best fra da jeg vokste opp var fjernsynsteateret, og hennes versjon av Nora. Det andre var «Utvandrerne» som var en serie som tok oss alle med storm, sier Erna Solberg.

– Stor ære

Men det var ikke bare statsministeren som hadde gode ord å si om filmdronningen Ullmann.

Skuespiller Marian Saastad Ottesen, kjent fra en rekke TV-serier og filmer, sier til TV 2 at 80-åringen er en stor scenekunster og et stort forbilde.

EKTEPAR: Liv Ullmann (80) sammen med sin ektemann Donald Saunders under søndagens feiring. Foto: Hagen, Fredrik

– Det er en ære for meg å være her å feire Liv Ullmann. Hun har vært svært viktig for å få skandinavisk film ut i verden, sier skuespilleren.

Hovedpersonen selv var rørt og ydmyk over hyllesten hun fikk under søndagens feiring.

– Først og fremst blir jeg veldig glad. Men så kommer 13-åringen i meg frem, og jeg blir enormt sjenert, sier Ullmann til TV 2.

– Folk gjøre noe annet enn å bare rose meg. De snakker om kunst, og hva kunst betyr i dag, sier skuespilleren.

Men det var særlig ett innslag som gjorde sterkest inntrykk på jubilanten.

– Når sjefen for vår flyktningorganisasjon minner oss om at vi alle er flyktninger, hvem vi er og hvorfor vi er her – så er det en gave til oss alle. Å bli minnet på det viktigste i livet er flott, sier Ullmann.