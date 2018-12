Southampton-Arsenal 3-2

Arsenal var ubeseiret på de siste 22 kampene før søndagens kamp mot Southampton. Det så lenge ut til at rekken ville bli forlenget med én kamp til, men en sen scoring av innbytter Charlie Austin sørget for at hjemmelaget vant 3-2.

– Ikke si at dere ikke var advart, Arsenal. Charlie Austin scorer hver gang han møter London-laget, kommenterte Kasper Wikestad etter matchvinnerscoringen.

Henrikh Mkhitaryan scoret begge bortelagets mål. Danny Ings scoret hjemmelagets to første mål.

Med tapet ligger Arsenal på 5. plass, ti poeng bak Manchester City. Southampton klatret over streken.

– Jeg håper et resultat som i dag kan kickstarte sesongen, sier tomålsscorer Ings.



Svakt forsvarsspill

​Etter fem minutter var Pierre-Emerick Aubameyang farlig frempå. Mattéo Guendouzi fant Arsenal-spissen med en lekker chip i bakrom. Fra skrått hold skjøt Aubameyang rett på Southampton-keeper Alex McCarthy.

Tjue minutter ut i kampen tok Southampton ledelsen. Matt Targett fant Danny Ings med et strøkent innlegg. Den tidligere Liverpool-spissen fant rom mellom Laurent Koscielny og Granit Xhaka og styrte ballen kontrollert inn i Bernd Lenos nærmeste hjørne.

Åtte minutter seinere utlignet London-laget. Nacho Monreal løp seg fri på venstresiden og slo et presist innlegg på hodet til Henrikh Mkhitaryan. Armeneren satte ballen ned i lengste hjørne.

– Det er glimrende gjort. Treffer pannen til Mkhitaryan klokkerent, Monreal. Flott scoring av Arsenal, kommenterte Kasper Wikestad etter utligningsmålet.

Like før pause var Ings på farten igjen. 26-åringen plasserte seg lurt i feltet og pannebrasket inn ledermålet. Nok en gang fant Ings rom mellom Arsenals forsvarsspillere. Det fikk Nathan Redmond med seg. Han prikket ballen på spissens hode.

– Et lite øyeblikk står tiden stille på St. Mary's før eksplosjonen kommer når nettet rister, utbrøt Wikestad etter scoringen.

Uheldig Vestergaard

​2-1 var også pauseresultatet. Faktisk har Arsenal aldri ledet ved pause i noen av de 17 kampene så langt denne Premier League-sesongen.

En skadet Hector Bellerin måtte gi seg i pausen. Inn kom Alexandre Lacazette.

Sju minutter ut i annen omgang fant franskmannen Mkhitaryan. Målscoreren fra første omgang løsnet skudd fra drøyt 16 meter. Skuddet gikk uheldigvis for Southampton via Jannik Vestergaard og i mål.

Etter 71 minutter kastet Southampton-manager Ralph Hasenhüttl innpå Charlie Austin. Austin har for vane å score mot London-klubben, og han fornektet seg ikke denne gangen heller. Austin løp seg fri på bakerste stolpe og satte inn vinnermålet fem minutter før slutt. Spissen har spilt mot Arsenal i Premier League fem ganger. I samtlige kamper har han scoret mål.