Brighton - Chelsea 1-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Eden Hazard startet sesongen forrykende for Chelsea, men den belgiske stjernen har slitt med å score mål de siste to månedene.

Mot Brighton løsnet det for Hazard, som bidro med både mål og assist i 2-1-seieren.

Han var iskald da han ble sendt i bakrom av Willian og satte inn 2-0 alene med Mathew Ryan etter 16 minutters spill i Sør-England.

Det var Hazards første mål siden 7. oktober. Han har nå scoret ni mål og levert ni assist i alle turneringer så langt denne sesongen.

– Jeg liker å score, men det er ikke det viktigste for meg. Det viktigste er å vinne kampen. Jeg er glad for å score og jeg nyter fotballen for tiden, sier Hazard etter å ha stoppet den målløse rekken på åtte kamper.

Tidligere i omgangen var Hazard servitør på Chelseas første mål. Han dro med seg ballen inn i 16-meteren og satte opp Pedro Rodríguez på blankt mål.

Marcos Alonso var nær ved å legge på til 3-0 like etter at timen var spilt, men spanjolens forsøk gikk i stolpen.

Få minutter senere sørget Brighton for spenning. Bernardo headet ballen på tvers til Solly March, som reduserte til 1-2 for vertene.

Brighton klarte ikke å skape noen store målsjanser etter reduseringen, selv om de hadde initiativet i kampen. Chelsea tok med seg alle tre poengene.

– Jeg er fornøyd med måten vi vant kampen, for det var en hard kamp. Maurizio Sarri fortalte at dette var en av de viktigste kampene i sesongen, spesielt etter storkampen mot Manchester City, sier Hazard.

Eden Hazard ble for øvrig byttet ut i sluttminuttene.

Chelsea ligger på fjerdeplass i Premier League med sju poeng opp til serieleder Manchester City. Brighton er nummer 13.