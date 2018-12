Blir den eldste førsteårsproffen på toppnivå i 2019, men blir boende på gutterommet

– Jeg hadde noen flere interesserte lag, men når jeg skulle bestemme meg så var det ikke så vanskelig å gå for Lotto Soudal. Det er et lag jeg har hørt mye godt om, det er et WorldTour-lag, de kjører ritt på en måte jeg liker, de er offensive i etapperitt... Samtidig har de heller ikke så mange sammenlagtryttere, som Team Sky for eksempel har, så de satser mye hardere på klassikere. Jeg er en etapperytter, så det kan jo bety at jeg får kjørt litt flere ritt som passer meg gjennom sesongen og at jeg da kan utvikle meg videre, forteller Hagen.

– Hva er målene dine i 2019?

– Først og fremst er målet mitt å hjelpe laget best mulig. For meg kommer laget først uansett. Men jeg ønsker jo å utvikle meg videre som rytter, fysisk og mentalt, og jeg håper at jeg på sikt kan kjøre inn gode resultater i WorldTouren og være med og kjempe i toppen i etapperitt. Men det er langt fremme i horisonten. Nå er fokuset mitt å ta steg for steg og ikke gape over for mye. Det er veldig mye nytt, både når det kommer til støtteapparatet, nivået, mange nye impulser som hodet og kropp trenger å fordøye over litt tid, sier 27-åringen fra Oppegård, som vil starte sesongen sin allerede i starten av januar i det TV 2-sendte WorldTour-rittet Tour Down Under.

Blir boende på gutterommet

Noen Grand Tours står enn så lenge ikke på kalenderen til nordmannen, men det er liten tvil om hvor ambisjonene til 27-åringen ligger.

– Jeg skal ikke lyve og si at Tour de France ikke ​er noe jeg tenker på. Jeg har et mål om å kunne kjøre Grand Tours. Jeg har ikke hatt noe mål om å bli verdensmester eller noe sånt på sykkelen. Jeg har lyst til å kjøre de store etapperittene. Og på sikt, om jeg får nivået og den erfaringen som kreves, så er Tour de France noe jeg selvsagt har lyst til å kjøre, sier han.

Å ta steget fra Continental-nivå (nivå tre) til WorldTouren bringer naturligvis med seg nye ambisjoner og nye utfordringer. Mer penger og bedre forutsetninger for å kunne satse på idretten ligger også i potten, men Hagen har ingen planer om å investere i en egen leilighet med det første - hverken i Norge eller i mer sykkelvennlige destinasjoner i Sør-Europa.

– Jeg skal fortsette å bo i Norge. I hvert fall det kommende året. Og jeg blir nok boende hjemme hos foreldrene mine enn så lenge. Så får vi se etter neste sesong hva som skjer. Om jeg kan få kjøpt meg en egen leilighet, for eksempel. Men nå skal jeg ikke gape over for mye. Jeg blir boende hjemme i Norge, og så blir det mye reising, noe som gjør at vinteren blir veldig kort. Våren, sommeren og høsten er kjempefin i Norge, og treningsforholdene er gode, så jeg ser ikke noen grunn til å flytte utenlands ennå.