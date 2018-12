Chris Jespersen ledet store deler av 15 kilometeren i Davos, men mellom åtte og ti kilometer tapte han flere sekunder.

– Jeg skjønte på andre runde at jeg skulle gå veldig fort for å vinne. Jeg hadde tro i starten, men jeg klarte å hekte i løssnøen og tok salto. Da ryker det ti sekund. Det er bittert, sier en gråtkvalt Chris Jespersen til TV 2.

– Jeg tryner og blir 10 sekund bak. Da ryker det i fallet. Men det er del av gamet, man må stå på beina, sier en tydelig oppgitt Jespersen til TV 2.

​ Se hele intervjuet i videovinduet øverst!

De tapte sekundene gjør at han endte på en fjerdeplass på 15 kilometeren i Davos.

– Han tapte 11,2 sekunder på Manificat, så han tapte nok litt mer en ti sekunder. Seieren kan nok ha røket med det fallet, sier TV 2s ekspert Åge Skinstad.

Når TV 2 pratet med Chris Jespersen for andre gang var han fremdeles preget av situasjonen som kostet han trolig seieren.

– Nei, jeg har jo hatt litt motgang de siste årene, hadde håpt å kunne gått litt mer på ski den dag i dag. Jeg visst kroppen var bra og jeg var sikker på skulle gå fort. Jeg trodde jeg skulle være god nok til å komme på pallen, det var nesten, sier Jespersen til TV 2.

35-åringen var 10,6 sekunder bak russiske Jevgenij Belov som tok seieren. Til tross for at få trodde han skulle kjempe om seieren, leverte Jesperen et fantastisk løp.

– Jeg har gått og drømt om å vinne, jeg vet at det urealistisk i andre sin øyner, men jeg hadde troen. Jeg trodde det skulle gå, sier han.

Russiske Jevgenij Belov tok seieren, Maurice Manificat fra Frankrike kom på andreplass og Martin Johnsrud Sundby ble nummer.​ Det var Johnsrud Sundby fornøyd med.

– Det er helt ekstremt jevnt her i dag. Jeg hadde ikke mer å gå på, sier Martin Johnsrud Syndby til TV 2.

– Nå har det blitt mange helger med andreplasser og uten seier. Er ikke det litt bittert?

– Nei, det er helt perfekt det. Det er viktigere ting som kommer i år, sier han lurt og fortsetter:

– Planen er alltid å vinne, men jeg er fornøyd jeg. Jeg får til mange gode løp og føler kroppen er bra. Jeg er jo «close» på seieren i dag, sier Johnsrud Sundby til TV 2.