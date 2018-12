Advokat Harald Stabell (71) er død

Stabell var en av Norges mest kjente og respekterte advokater. Han har vært forsvarer i en lang rekke profilerte straffesaker og har hatt Arne Treholt, Per Orderud, mulla Krekar og Stein Lillevolden på klientlisten.

Stabell døde lørdag morgen etter noen ukers sykdom. Han etterlater seg kona, lagdommer Anne-Mette Dyrnes, tre voksne barn og barnebarn.

– Veldig lei meg

Meldingen om Stabells bortgang kom overraskende på Berit Reiss-Andersen, advokat og leder av Nobelkomiteen.

– Harald Stabell er en gammel venn og kollega gjennom mange år. Jeg er veldig overrasket og veldig lei meg, sier Reiss-Andersen til TV 2.

Stabell var i usedvanlig god form og syklet til og fra jobb hver dag, forteller Reiss-Andersen.

– Når man var på fest med Harald Stabell, var det siste du så til ham at han sto klar for å dra hjem med hjelm og sykkelklær, sier Reiss-Andersen.

– Gjorde alltid iherdig jobb

Forsvarsadvokat Ellen Holager Andenæs mottar også dødsbudskapet med stor sorg.

– Budskapet gjør stort inntrykk på meg. Det var veldig leit å høre og så urettferdig. Harald levde jo så sunt, sier hun til TV 2.

GODE KOLLEGER: Harald Stabell og Ellen Holager Andenæs, her fotografert da de var forsvarsadvokater i en narkotikasak i Oslo tingrett i 2003. Foto: Holm, Morten/SCANPIX

– Jeg gikk i klasse med Harald i tre år på gymnaset og har kjent han siden han var femten. Jeg har alltid hatt stor respekt for han som advokat og vært sammen med han i mange saker. Vi har også sloss i avisene, da han var advokat for blitzere og jeg sjef for ordensavdelingen, sier Andenæs.

Hun trekker frem Stabells arbeidsmoral som særlig god.

– Harald var en dyktig og respektert forsvarer som alltid gjorde en iherdig jobb for sine klienter, sier hun.

– Jeg kommer til å savne mennesket Harald Stabell, både som hyggelig klassekamerat, en morsom mann og en dyktig advokat og kollega.

Forsvarte Moxnes

I tillegg til advokatarbeidet var Stabell politisk engasjert, og sto på Rødts stortingsvalgsliste i Oslo i 2009. På 1970-tallet var han aktiv i AKP (m-l).

I 2015 var han forsvarer for Rødt-leder Bjørnar Moxnes, da han sto på tiltalebenken i Oslo tingrett. Bakgrunnen var at Moxnes nektet å betale et forelegg for brudd på taushetsplikten.

– Jeg mottok nettopp budskapet og det er veldig trist. Han var en veldig tilstedeværende, aktiv og engasjert person helt til det siste, sier Moxnes til TV 2.

Rettssaken i 2015 endte med frifinnelse for Moxnes.

– Jeg husker hvordan godt og trygt det var å ha han som forsvarer da jeg var på tiltalebenken. Harald var sylskarp og hadde en god sans for humor.