Henrik Christiansen tok bronse med tiden 14.19,39 på 1500 meter i kortbane-VM i svømming. Det er ny nordisk rekord.

Christiansen slo sin personlige rekord som var på 14.21,53.

– Det var veldig deilig. Å komme herfra med to medaljer er helt ubeskrivelig. Og ikke minst to personlige rekorder. Det er helt utrolig, sier Henrik Christiansen i et intervju med SVT, vist på NRK.

Christiansen har en medalje fra før da han tok sølv på 400 meter fri. Det var først gang Norge tok en medalje i VM på seks år.

Nå tok Christiansen sin andre medalje da han imponerte på 1500 meter.

Gullet gikk til ukrainske Mykhailo Romantsjuk som var 73 hundredeler foran italienske Gregorio Paltrinieri som tok sølvet. Christiansen var 10,25 sekunder bak vinneren.