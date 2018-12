​– Jeg har sittet på Stortinget i åtte år som partileder. Jeg har også sittet i utenrikskomiteen, der de fleste partilederne sitter, og det var bare én partileder som ikke var der. Det var Jonas Gahr Støre, sier Venstre-lederen til TV 2.

Torsdag presenterte TV 2 tall som viser at Arbeiderparti-lederen ikke har møtt opp på et eneste møte i stortingskomiteen han sitter i, verken i 2017 eller i 2018.

– Det er mulig Arbeiderpartiet tilhører en annen sfære enn oss andre, eller at man er mye større når man er partileder i Arbeiderpartiet. Det er faktisk sånn at vi er valgt av folket for å gjøre en jobb i disse komiteene, sier Skei Grande.

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har hatt 30 møter så langt i år. Støre har ikke vært på et eneste av dem.

I 2015 lovet Støre bedring i oppmøte, da TV 2s kartlegging viste at han ikke hadde deltatt på noen møter i utenriks- og forsvarskomiteen høsten 2014.

Støre mener han ikke har brutt løftet fra 2015.

– Mitt ansvar er å sørge for Arbeiderpartiet er godt representert med meninger vi står inne for. Det gjør vi og det følger jeg nøye med på, sa Ap-lederen torsdag.

– Det er ikke et overhus for partilederne i Ap

Skei Grande sier hun forstår at man ikke kan delta på alle møtene, men mener alle må ta sin del av jobben.

– For meg handler det om å ha respekt for de forumene man er folkevalgt for å delta i. Jeg forstår godt at man ikke kan delta på alle, men det å faktisk ta litt ansvar for jobben som skal gjøres der, ha noen saksordføreskap, dra igjennom noen saker og ha ansvaret for fremdriften, det er et ansvar som ligger hos alle, sier Venstre-lederen.

Hun er ikke nådig i sin kritikk av Ap-lederen.

– Det er ikke sånn at vi har et overhus for partilederne i Arbeiderpartiet der de kan slippe å gjøre en jobb.

– Arrogant overfor Stortinget

– Arbeiderpartiet har jo flere representanter enn Venstre, så de kan dekke det opp på den måten?

– Ja, men du er likevel folkevalgt til å gjøre en jobb. Du skal møte opp og ta din del av jobben. Det er arrogant overfor Stortinget, da kunne man bare vært partileder i Arbeiderpartiet. Det hadde Arbeiderpartiet hatt råd til å betale utenfor stortingsposten, sier Skei Grande.

Støre er den eneste på Stortinget som ikke klarer å kombinere komitearbeid med vervet som partileder.

KrF-leder Knut Arild Hareide har til sammenlikning deltatt på 20 av 30 møter i utenriks- og forsvarskomiteen. SV-leder Audun Lysbakken på 16 av 25 og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum på 11 av 24 møter.

