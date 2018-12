Hjelpen kom for sent for Jakelin (7) – døde på grensen til USA

Den siste tiden har Trump kjørt en hard linje mot en større gruppe migranter som vandret i flokk fra Sentral-Amerika i retning USA. Trump hevdet at det fantes både kriminelle «ukjente folk fra Midtøsten» blant migrantene.

Det hvite hus har avvist at de har noe ansvar for at Jakelin døde.

– Tar denne administrasjonen ansvar for at en forelder tar med et barn på vandring gjennom Mexico for å komme til dette landet? Nei, sa informasjonsmedarbeider Hogan Gidley i Det hvite hus under en pressekonferanse fredag.

Gidley kalte Jakelins død en forferdelig, tragisk situasjon.

– Våre tanker går til familien og til alle som har blitt utsatt for farlige situasjoner som de ofte kan komme ut for når de tar turen opp til grensen, sa Gidley.

– Humanitær krise

Hillary Clinton er en av mange politikere som er opprørt over det som nå skjer på grensen til Mexico.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive sjokket over at ei sju år gammel jente dør av dehydrering i amerikansk varetekt. Det som skjer på grensen er en humanitær krise, skriver Clinton på Twitter.