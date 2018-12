Riksvei 13 over Vikafjell og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt søndag morgen grunnet dårlig vær, som skaper dårlig sikt og uforsvarlige kjøreforhold.

– I tillegg har det gått et snøras på Gaularfjellet, så her er det også stengt, sier trafikkoperatør Hanne Norheim ved Vegtrafikksentralen i Bergen til TV 2.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland var tidligere stengt, men ved 09.20-tiden opplyser Statens vegtrafikksentral at det er åpnet for kolonnekjøring.

Også over Haukelifjell (E134), Hardangervidda (Rv 7) og Hemsedalsfjellet (Rv 52) er det kolonnekjøring på grunn av uvær.

– Foreløpig har vi ikke hørt om noen problemer i trafikkflyten, men det er enda tidlig på dagen. Kolonnekjøringen vil fortsette så lenge været vedvarer, og prognosene tilsier at det dårlige været fortsetter utover søndagen, sier Norheim.

Isdekke og glatt

I tillegg til stedene med kolonnekjøring, er det også krevende føre flere områder. Snø, snøfokk, isdekke og glatte partier skaper vanskelige kjøreforhold på E6 over Dovrefjell, E16 over Filefjell, riksvei 15 over Strynefjell og på fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal.

Ettersom søndag er en typisk hjemfartsdag fra fjellet, oppfordrer vegtrafikksentralen at man planlegger god tid.

– Folk må belage seg på kolonnekjøring flere steder, sier Norheim.

– Blåser godt

Storm-meteorolog Stig Arild Fagervik bekrefter at været skaper trafikale utfordringer på fjellet i Sør-Norge søndag. Det var på forhånd meldt kraftig vind og advart mot krevende forhold på fjellet.

– Det blåser godt. På Hallingskeid ble det målt 23 m/s tidlig søndag, sier han.

Dessuten er det kraftige vindkast flere steder langs kysten sør i Rogaland og i Agder.

– Vinden skal avta utover dagen, og mot kvelden blir det ganske problemfritt, sier Fagervik.

Mildere i sør

På Østlandet våknet mange opp til en mildere temperatur søndag. Dette er tendensen i hele Sør-Norge, ifølge meteorologen.

– Det er generelt mye mildere. Grunnen til det er vinden, som blander lufta og gjør at temperatuen minker, sier Fagervik.

Mens lengst nord i landet, hvor det har vært milde temperaturer den siste tiden, er det nå ventet å bli kaldere.

– Det er foreløpig lite tegn til nedbør, men sjansen øker litt fram mot jul, sier Storm-meteorologen.

(TV 2/ NTB)