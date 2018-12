Det var under lørdagens kamp mellom de tyske klubbene Stuttgart og Hertha Berlin at Stuttgart sin kaptein, Christian Gentner, mistet sin far.

Faren til lagkapteinen var på tribunen og så sønnen og resten av laget mot Hertha Berlin da han kollapset på tribunen.

«VfB Stuttgart er i sorg etter bortgangen av faren til vår kaptein, Christian Gentner, som døde på stadion da han så VfB's hjemmekamp mot Hertha Berlin. Hele klubben gir sin støtte og kondolanser til Gentner-familien i denne vanskelige tiden».

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Gentners far kollapset først på tribunen, og fikk medisinsk hjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde, skriver Aftonbladet.

Av respekt valgte Stuttgart-spillerne ikke å snakke med pressen etter kampen.