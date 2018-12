Karl Geiger tok sin første seier i verdenscupen i sveitsiske Engelberg. Til stor overraskelse for alle, han selv inkludert.

– Ja, det var nok en liten overraskelse, men det var en helt fantastisk dag for meg i bakken. Siden dette er min første seier, så må jeg spandere øl på hele laget, ler Geiger.

– Eine kleine bier?

– Ja, det blir bare en liten en, ha, ha.

Fornøyd Stöckl

På de seks første verdenscuprennene i årets sesong, er Geiger den fjerde vinneren. Og alle fire vinnerne kommer fra fire ulike nasjoner, henholdsvis Japan, Russland, Tyskland, og Norge. Dessuten har polakkene flust av pallplasser, og holder andre og fjerdeplassen i verdenscupen totalt.

At det er så jevnt mellom store nasjoner, gleder Alexander Stöckl.

– Ja, det er fantastisk. Selv om det gjør at Norge ikke er på pallen i hvert renn. Det øker verdien av produktet. Det får kanskje flere nasjoner til å delta, flere nasjoner der folk ser hopprenn på TV, som da igjen gir penger til idretten vår, sier Stöckl.

For selv om Norge er en stormakt i hoppsirkuset, så lever de i skyggen av langrenn hjemme i Norge. Stöckl håper selvsagt at dette skal endre seg med tiden.

– Blir det lettere for dere å få oppmerksomhet når Petter Northug nå er borte?

– Ha, ha, ha, det tør jeg ikke svare på. Det er andre store stjerner i langrenn også. Det er folkesjela i Norge, og den mest populære idretten. Men vi må bare prøve å gjøre vårt beste for å få fram gode utøvere, sier Stöckl.

Stabil Forfang

Den som er nærmest verdenstoppen per i dag er Johann Forfang, som hoppet seg til fjerdeplass etter å ha hatt en trøblete inngang til rennet i Engelberg. På trening og kvalifisering testet han ut en del nytt utstyr, som gjorde at han ble usikker før konkurransen. De to tidelene han var bak pallplassen, irriterte likevel ikke for mye.

– Nei, jeg har hatt marginene på min side hele sesongen, så sånn er det bare noen ganger.

Han føler hoppingen gjør at han stiller til søndagens renn med en helt annen innstilling.

– Jeg hadde kanskje ikke den selvtilliten man trenger i dag for å strekke meg de ekstra meterne ned i bakken. Men nå er den mer på plass foran morgendagen, sier Forfang.

Fjerdeplassen førte Tromsø-gutten likevel opp på tredjeplass i verdenscupen, på samme poengsum som den polske hopplegenden, Kamil Stoch. Forfang går foran polakken fordi han har en seier fra Russland på statistikken.