I kveld vinner en av disse Idol

– Det du gjorde nå ... Jeg bøyer meg i støvet, sier Silje Borgan Larsen.

Kristian fikk stående applaus : – Helt mesterlig!

Kristian sjarmerer med Keith Urban-låt

Andre låt valger finalistene selv. Og da har Kristian Raanes valgt «Somebody Like You» av Keith Urban.

Og dommerne elsket det de så.

– Dette er uanstrengt og naturlig, og det er så viktig, sier Gunnar Greve.

Kristian fikk dommerne til å danse: – Dette var en konsert!

Øystein med sang som betyr mye for han

Øystein fikk også velge seg en låt, og han gikk for «Running to the Sea» av Röyksopp & Susanne Sundfør. Det var en låt som betyr ekstra mye for Øystein.

– Du får oss til å glemme originalsangen, og det er veldig imponerende, sier Gunnar Greve.

Dommerne hyller Øystein: – Gleder meg til hele verden skal høre stemmen din!

Begge skal opptre med samme låt

Til slutt skal begge opptre med en finalelåt som er spesiallaget for finalen. De hadde to låter å velge mellom, og begge har valgt den samme – nemlig en låt som heter Before I go.

Først ut var Kristian, som tok frem gitaren og leverte en glitrende og rørende sceneopplevelse. Publikum i salen veivet med lykter.

Her synger Kristian Idol-låten for første gang: – Du eier scenen!

– Dette er fremtiden din. Vi kommer alle til å kjøpe konsertbilletter, slo Gunnar Greve fast.

– Du har hoppet inn og ut av komforsonen, og du har vokst. Du har utviklet deg, sier Tshawe.



Deretter kom Øystein med samme låt, og også han fikk ellevill skryt av dommerne.

Dommerne digget Øysteins Idol-låt: – Jeg elsker deg!

– Øystein, jeg elsker deg, sier Silje.



– Jeg finner ikke ord, sier Gunnar.



– Du minner meg på noe ekstremt viktig. Du har noe som er vanskelig å sette ord på, side Tshawe.



