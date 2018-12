For med tre seirer på tre dager mot henholdsvis Hviterussland, Ungarn og Frankrike gikk Norge til topps i firenasjonersturneringen Meca Hockey Games i Lørenskog lørdag ettermiddag.

I sentrum: Patrick Thoresen.

Veteranen scoret ett og ble banens beste i i den siste kampen mot Frankrike i sitt «comeback» for landslaget etter å ha takket nei til å spille i det som ble et meget skuffende VM for Norge tidligere i år.

– En mer eller mindre perfekt turnering

Norge havnet tidlig under 0-2 mot gjestene, men styrte spillet fullstendig fra start til slutt og vant 4-3 etter en overbevisende forestilling.

– Vi vinner ikke så mye med det norske laget, så å vinne litt er alltid bra, vet du, sa Thoresen til TV 2 etter kampen og gliste.

– Hvordan opplevde du det her?

– Jeg synes at vi tok tak i taktstaven fra start av og skaper mange sjanser. Det var bare et tidsspørsmål før vi skulle hente opp igjen 2-0-ledelsen deres, så vi er veldig godt fornøyd med en god turnering. Det var en mer eller mindre perfekt turnering. Kampen mot Ungarn fredag var litt dårlig, men tre kamper på tre dager tar på litt, så vi får være veldig fornøyde alt sett under ett.

Tommy Kristiansen, Jørgen Karterud og Alexander Reichenberg stod for de andre norske scoringene.

– Det er alltid kult å vinne, sa førstnevnte i garderoben etter kampen, og fortsatte:

– Det er ikke ofte i det hele tatt at vi vinner turneringer - det er lenge siden Norge sist gjorde det. Det tar vi med oss. Moro å få en pokal!

– Burde ha vunnet 7-1

Petter Thoresen, som fikk en god del kritikk etter Norges svake VM i vår, var ikke overraskende en fornøyd mann etter 4-3-seieren.

– Det er gøy å få en så stor pokal. Vi vinner turneringen fordi vi faktisk er det beste laget. I dag viste vi det. Resultatet i dag var jevnt, men vi var det beste laget. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi ser ut både strukturmessig, kvaliteten vår i power play, og gløden vi har, forteller han.

– Hva er du mest fornøyd med?

– Det mest positive er at vi er disiplinerte og jobber sammen som et lag om å bli så gode som mulig. At vi følger kampplanen og at gutta jobber hardt hele tiden. Det varmer selvfølgelig et trenerhjerte.

Thoresen mente Norge «burde ha vunnet 7-1» etter tidvis å ha overkjørt franskmennene. Å havne under 0-2 tidlig gjorde han heller ikke nevneverdig bekymret.

– Jeg følte at vi fikk to enkle imot. De ledet 2-0 etter fem skudd på mål... Vi hadde skapt mye, så jeg satt med en følelse av at jeg måtte være positiv. Spillet så bra ut, men scoringsprotokollen så ikke like bra ut. Men jeg tror alle kjente på at vi i dag var tilstede og at vi kunne snu det her. Gutta elsker å være her, og det er gøy å få en god opplevelse med å vinne kamper. Det er derfor vi er her, avslutter han.