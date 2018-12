Therese Johaug var suveren og tok seieren på kvinnenes 10 kilometer fristil i Davos. Bak 30-åringen kom Ingvild Flugstad Østberg som gjorde en god 10 kilometer. Flugstad Østberg var 12,1 sekunder bak Johaug i mål på en andreplass. Krista Pärmäkoski fra Finland ble nummer tre.

– Det er veldig flott å gå her, men løypa er tøff så jeg måtte virkelig jobbe i dag. Jeg er så glad for å komme på pallen igjen og at det er jul, sier Therese Johaug etter seieren.

Med seieren kan Therese Johaug og de norske skijentene ta juleferie med god samvittighet.

– Det er veldig godt at Ingvild tok andreplassen, hun var ikke så langt bak. Vi gjorde en god jobb og nå er vi klar for juleferie, sier Johaug.

Ingvild Flugstad Østberg var svært fornøgd med andreplassen i Davos.

– Jeg fortsetter å trives i Davos. Det er litt sånn at du ikke føler deg superrå her på grunn av høyden, så jeg måtte holde igjen litt. Det funket veldig bra i dag og jeg er meget godt fornøgd med å være 12 sekunder bak, sier Flugstad Østberg til TV 2.

– Tour de Ski eller like rundt hjørnet, får vi se deg der?

– Den som venter får se! Jeg tar den endelige avgjørelsen til uken, sier Ingvild Flugstad Østberg til TV 2.

Tour de Ski starter 29. desember og også Johaug er usikker om hun står på startstreken i Toblach, Italia.

– Jeg tar en evaluvering med trenerne etter helgen. Det er litt 50/50 om jeg går eller ikke. Det er VM i Seefeld som er det store målet mitt denne sesongen, Tour de Ski kan jeg også gå neste år, sier Therese Johaug til TV 2.

– Heller det litt mot nei?

– Det som sitter mest i nå er at jeg har mistet to mesterskap, så jeg vil stille best forberedt til det, sier 30-åringen.

Ski-VM i Seefeld starter 19. februar og avsluttes 3. mars.

Dette var Therese Johaugs sjette individuelle seier verdenscupen, som hun leder sammenlagt. Johaug vant også på stafetten på Beitostølen.