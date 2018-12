Mari (18) ble kåret til klassens styggeste – slik har hun kjempet seg ut av mobbemarerittet

Mari Rannstad (18) vokste opp i Gudbrandsdalen hvor hun gikk på skole frem til midten av videregående.

18-åringen forteller om noen tøffe år på barneskolen. Rannestad mistet nemlig mye av sin barndom til mobbing.

Hun var litt kraftigere enn de andre i klassen, noe hun selv mener kan ha utløst mobbingen hun ble utsatt for.

– Jeg var litt større enn de andre og kom tidlig i puberteten og dette fikk jeg svi for, forteller hun.

Rannstad ble dyttet, spyttet på, utestengt, forfulgt i friminuttene og kalt for stygge ting.

– De kalte meg tjukka og elefant. Jeg fikk aldri være i fred. De hakket på meg hele tiden.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først skrev om saken.

Holdt avstemning

Og da klassen hadde avstemning over meldinger på mobilen, om hvem som var «klassens styggeste», fikk Rannstad flest stemmer.

– Det var utrolig sårende og vondt. Jeg husker denne perioden som veldig tøff, men jeg tror ikke jeg forstod helt alvoret av det akkurat da. Jeg var bare veldig lei meg.

Rannstad sier mobbingen førte til dårlig selvtillit og usikkerhet i ettertid.

– Jeg følte jo at det som ble sagt var sant. Jeg trodde kanskje at jeg fortjente det fordi jeg var annerledes.

Fikk venner

Da Rannstad startet på ungdomsskolen endret situasjonen seg. Hun begynte å trene og fikk venner.

– Jeg var ganske deppa da jeg begynte på ungdomsskolen, men det løsnet etterhvert da jeg plutselig begynte å få positive kommentarer.

– Jeg hadde jo aldri opplevd å at noen sa noe pent om meg, forteller hun.

Tre år senere fulgte videregående. Rannstad fortsatte med treningen, og begynte å stikke seg frem på sosiale medier hvor hun fikk mye oppmerksomhet.

– Jeg trente veldig mye. Det hjalp meg til å få ut frustrasjonen og fokusere på noe annet. Jeg begynte å poste ting på Instagram hvor jeg fikk en del oppmerksomhet og positive kommentarer, sier Rannstad.

TRENING: Rannstad sier hun satset alt på treningen for å få bort de vonde tankene. Foto: Privat

Startet et nytt liv

Til tross for at situasjonen hadde bedret seg for Rannstad, følte hun likevel at de vonde minnene fra barneskolen forfulgte henne.

– Jeg var jo litt traumatisert og det var mye som lå i bakhodet. Jeg hadde fått noen få gode venner, men det var et tøft miljø på videregående også. Og selv om at ting gikk litt bedre, følte jeg likevel at det var så mange vonde minner rundt meg at jeg ønsket bare å starte helt på nytt, sier Rannstad.

Med støtte fra familie og venner flyttet hun til Lillehammer for å ta siste året på videregående.