Den populære skuespilleren slår nå hardt tilbake etter at den amerikanske regissøren Harvey Weinstein hevder at de to har hatt sex.

Den anerkjente regissøren er anklaget for flere titalls overgrep fra en rekke kvinner.

– Vondt i hjertet

I en uttalelse til den amerikanske kanalen E! News ser Lawrence seg nødt til å slå tilbake mot ryktene som har oppstått rundt sitt eget privatliv.

– Jeg får vondt i hjertet av alle som har blitt utsatt for overgrep av Weinstein. Men jeg har aldri hatt noe mer enn et profesjonelt forhold til mannen, sier skuespilleren.

– Dette er nok et eksempel på hvordan han bruker løgner for å lokke utallige uskyldige kvinner, sier Lawrence videre.

Ifølge E! News skal Weinstein ha hevdet at han hadde hatt sex med Lawrence overfor en kvinne som nå anmelder regissøren og hans selskap Weinstein Company.

– Jeg hadde sex med Jennifer Lawrence, og se hvor hun er nå. Hun har jo akkurat vunnet en Oscar, skal Weinstein ha sagt.

– Sjokkert

Skuespiller Jennifer Lawrence har i tidligere intervjuer avkreftet at hun har blitt utsatt for trakassering av den anerkjente regissøren. Men i et intervju med Hollywood Reporter i fjor sa skuespilleren at hun kjente til flere rykter om Weinstein.

– Han oppførte seg aldri upassende overfor meg. Vi hadde et bra forhold, men når han oppførte seg en drittsekk, så fikk han høre det. Jeg ble sjokkert da jeg fikk vite hva han hadde gjort mot andre kvinner, sa Lawrence under intervjuet.

Harwey Weinstein kjemper nå for frifinnelse etter at å ha blitt anmeldt for flere overgrep det siste året. Han nekter for alle anklagene.