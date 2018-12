Johannes Høsflot Klæbo er tilbake på vinnersporet, men skistjernen vil ikke snakke om at han nylig ble fratatt førerkortet midlertidig etter et biluhell hjemme i Trondheim.

– Ingen kommentar, og jeg har ikke tenkt å snakke noe mer om den saken.

Skistjernen er uvanlig kortfattet når TV 2 spør om hvordan han opplevde hendelsen som endte med at politiet inndro hans førerkort.

Det var onsdag at Johannes Høsflot Klæbo kjørte inn i en forankjørende bil, som igjen traff en 12 år gammel jente på vei over et gangfelt.

– Hvorfor vil du ikke snakke om dette?

– Jeg har ikke tenkt å snakke mer om saken.

Også pappa Håkon Klæbo er ganske så fåmælt.

– Vi har egentlig ikke så mye mer å tilføye enn det som er sagt. Vi er alle glad for at det gikk bra med jenta.

Oppmerksomhet

I fjor handlet all oppmerksom om alle seirene Johannes Høsflot Klæbo tok. Denne sesongen har det handlet om Johannes sine reaksjoner på seirene som har uteblitt.

I Ruka viste han såpass med arroganse på oppløpet at Aleksander Bolsjunov fikk spurte forbi - og vant. På Lillehammer huskes han for sitt sinne etter et stavbrekk.

Og i høst har Klæbo kommet i bokform, dessuten holder han det gående med sin videoblogg og han har også innledet et samarbeid med Kygo.

– Kygo og deg, hva handler det om?

– Du, det kan jeg ikke si så mye om ennå.

– Skal du synge?

– Jeg skal danse, være en slags frontfigur, neida, du må vente og se!

Tull og fjas

Kort summert: Johannes Høsflot Klæbo har denne høsten fått mye oppmerksomhet for mangel på oppmerksomhet i skiløypa.

– Ja, sånn kan livet som toppidrettsutøver være og det har vært for mye tull og fjas i sesongstarten, som har endt med stang ut, forklarer landslagstrener Arild Monsen.

Pappa og manager Håkon Klæbo tror ikke det er blitt for mye utenomsportslig fokus.

– Jeg forstår at spørsmålet stilles og dette er selvsagt en balansegang, men vi mener at vår prioritet er at Johannes skal gå fortest mulig på ski.

– Er balansegangen vanskelig?

– Nei, det er enkelt å prioritere det som er viktig.

Også Høsflot Klæbo selv avviser problemstillingen.

– Folk får mene hva de vil, planen pappa og jeg har lagt er for at jeg skal bli best mulig i langrenn. Og den planen følger vi.

Lettet

Uansett, Johannes Høsflot Klæbo forlot Davos som en lettet mann.

– Dette var en god revansje! Jeg tror at jeg er ganske flink til å legge ting bak meg. Og nå skal jeg hjem til Trondheim for å diskutere om jeg skal være med på Tour de Ski. Jeg har lyst, men morfar og Arild (Monsen) bestemmer, sier Johannes Høsflot Klæbo.