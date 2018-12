Eriksen ble helten i overtidsdrama

Tottenham slet lenge med å få nettkjenning hjemme mot Burnley. På en regntung Wembley-matte dukket Christian Eriksen opp. Dansken var sikker og satt ballen i mål bak Joe Hart i Burnley-buret.

Se høydepunktene fra kampen øverst i videovinduet!

– Det er et lite snev av déjà vu. Christian Eriksen kommer inn fra benken, og gjør som mot Inter i Champions League, da de trengte noe spesielt, da de trengte en scoring. Han er jo egentlig litt småskadet og har vært det i en måneds tid, men han trenger bare noen få minutter på slutten, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Det så lenge til å bli en tung dag for Spurs da både Harry Kane, Dele Alli, Erik Lamela og Heung-Min Son sløste med sjansene. Da tok innbytter Christian Eriksen sjansen og ble matchvinner i 1-0-seieren over Burnley.

– Hver gang du blir byttet inn så har du lyst å gjøre en forskjell. Å score på overtid er ekstra deilig. Kampene er så jevne og du er hele tiden i fare for å miste poeng. Å få en sånn flyt som vi har nå gir oss selvtillit, sier målscorer Christian Eriksen og fortsetter:

– Vi er i en god posisjon og har selvtillit i hver kamp vi spiller, forteller dansken.

– Tottenham burde hatt straffe

Første omgangen handlet mye om hjemmelaget som gang på gang kom til avslutninger. Tottenham klarte imidlertid ikke å få alle forsøkene på mål og Joe Hart i Burnley-målet tok avslutningene som kom på ham.

Etter 25 spilte minutter ble det høylytt på Wembley når Tottenham-fansen ropte på straffespark. Harry Kane fikk med seg ballen forbi James Tarkowski som felte Kane. Dommer Graham Scott vinket spillet videre. Trevor Morley mener Tottenham har god grunn til å føle seg snytt.

– Det er en klar straffe. Kane er smart og Tarkowski går i kroppen på han. Det er kontakt og hadde blitt frispark på banen. Men dommer blåser ikke når det skjer innenfor sekstenmeteren, som de ofte gjør, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

Og får støtte fra sin kollega, Simen Stamsø-Møller.

– Jeg er helt enig, Trevor oppsummerer det bra. Det irriterer så grusomt når det skjer innenfor sekstenmeteren og så blir det ingenting. Kane er først på ballen, Tarkowski er på etterskudd og Tottenham skulle hatt straffe, sier TV 2s fotballekspert.

Like etter hvilen hadde Burnley en stor sjanse til å ta ledelsen. Et frispark ble pumpet opp i feltet der Aaron Lennon la den inn igjen til Ashley Barnes fikk stå helt alene fra syv meter. Barnes drar til på volley og får et godt treff, men skuddet ble blokkert av Toby Alderweireld og Harry Kane.