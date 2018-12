Manchester City - Everton 3-1 (1-0)

Se Jesus sin 2-0 scoring i vinduet øverst.

Manchester City sikret 3-1-seier over Everton og er tilbake på toppen av tabellen. I tillegg til at Gabriel Jesus endte måltørken hadde Pep Guardiola nok å glede seg over etter den 17. serierunden.

– Vi er fornøyd med Jesus sine to mål, og forhåpentligvis kan han score mer og vinne flere titler, sier Citys Bernardo Silva til Sky Sports.

- Det er et stort pluss å få i gang Gabriel Jesus. De (City) trenger alle mann på dekk, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Jesus endte måltørken

Etter en rolig åpning kom scoringen som fikk Pep Guardiola til å smile. Gabriel Jesus hadde ikke scoret i Premier League siden andre serierunde, men mot Everton var det slutt på måltørken for City-spissen.

Jesus kom seg fri etter en pasning fra Leroy Sané og satte ballen kontrollert i mål. Dermed sto det 1-0 til City etter drøye 20 minutter spilt.

Drømmeduo

Når Jesus først hadde funnet veien tilbake til nettmaskene, var det ingenting som kunne stoppe ham. Igjen var det samspillet mellom Sané og City-spissen som ble suksessoppskriften for vertene.

Like etter pause headet nemlig Jesus til 2-0 for City etter et innlegg fra Sané. Dermed ledet City med to mål, med 40 minutter igjen på klokken.

– Jeg er så glad. Vi trenger å vinne mye, for denne sesongen er vanskeligere, sier Jesus til Sky Sports.

Jesus ble også kåret til banens beste av City-fansen.

Everton-utlikning

Den tidlige kalddusjen i andreomgang satte Everton ut av spill, og gjestene slet med å produsere noe av særlig farlighetsgrad.

Men så, nærmest ut av ingenting var Everton tilbake i kampen. Dominic Calvert-Lewin headet på strålende vis inn reduseringen for gjestene, via Citys Fabian Delph og plutselig var det full kamp igjen på Etihad Stadium.

Sterling punkterte kampen

Den spenningen skulle imidlertid ikke vare lenge. Fire minutter for å være nøyaktig.

Like etter han ble byttet inn, headet Raheem Sterling inn 3-1 for City, og punkterte dermed kampen.

Evertons håp om å få med seg poeng fra dette oppgjøret varte i få minutter, før City understreket at de skulle ha med seg alle poengene denne runden.

Med lørdagens seier troner City igjen på toppen av Premier League, mens de venter på resultatet mellom Liverpool og Manchester United søndag.