Fredag og lørdag ble fire menn varetektsfengslet i Oslo tingrett. Tre av dem i fire uker, mens den siste holdes fengslet i én uke.

Sistnevnte, en mann i 50-årene, slapp nylig ut av fengsel etter å ha sonet en dom på 16 år for alvorlige narkotikalovbrudd. De tre andre er yngre menn.

TV 2 er kjent med at politiet knytter de siktede personene til organiserte kriminelle miljøer i Oslo. De mener også det var flere personer i leiligheten som politiet ennå ikke har kunnet pågripe.

Politiet: Massiv vold

Den angivelige kidnappingen fant ifølge politiet sted tirsdag. En 22 år gammel mann skal ha blitt lurt inn i en leilighet på Grønland i Oslo. Her skal han ha blitt holdt fanget i omtrent et døgn.

Etter det TV 2 kjenner til, mistenker politiet at én eller flere av de siktede over tid skal ha jobbet med å vinne offerets tillit, slik at han i første omgang ble med til leiligheten frivillig.

Politiet mener at mannen i løpet av disse timene ble utsatt for svært brutal og krenkende vold.

– Det dreier seg om massiv vold. Det er stygt, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen, her avbildet i en tidligere straffesak. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Han bekrefter at politiet har beslaglagt en hund som de mener ble brukt i forbindelse med den angivelige kidnappingen.

Undersøker konflikter

Politiadvokaten sier at de involverte i saken ble pågrepet torsdag, og at de er kjenninger av politiet. Politiet tror at det kan komme flere pågripelser i saken. De holder også muligheten åpen for at siktelsen kan bli utvidet.

– Hva vet dere om bakgrunnen for kidnappingen?

– Det er noe vi jobber med å kartlegge gjennom etterforskningen, sier Meeg-Bentzen.

TV 2 er kjent med at politiet undersøker om konflikter om narkotikamarkeder i Oslo kan være bakgrunnen for frihetsberøvelsen.

Alle nekter straffskyld

Annette Barlinn forsvarer den siktede mannen i 50-årene. Hun sier følgende:

– Klienten vår stiller seg uforstående til siktelsen. Utover det har jeg ikke anledning til å kommentere saken, sier hun.

Tor Even Gjendem, som forsvarer en av de yngre mennene, sier at sakens dokumenter er klausulerte og at han derfor ikke kan kommentere saken utover at hans klient nekter straffskyld.

Det samme sier advokat Thor Bakke-Wiig, som opplyser at hans klient nekter straffskyld etter siktelsen.